限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

許多人喜歡在農曆春節買福袋、刮刮卡試手氣求好運，全家便利商店1月初推出限量錢鼠福袋，開賣兩周已賣出超過8成，1月15日起再與大甲鎮瀾宮跨界合作，推出春節最「神」刮刮卡「全家鎮瀾宮保庇卡」，每張都可刮出等值百元的商品組合，還有100%中獎加碼好禮、買1送1商品折價券等，登錄序號可再抽價值30萬元的頂級旅遊行程，每張售價100元、限量100萬張。

「全家鎮瀾宮保庇卡」共有享福運、添福運、增福運、抽福運等四重中獎區，刮開「享福運」區可獲得百元等值或以上商品，共有26種商品組合；「添福運」區可獲得中熱／冰美式咖啡、酷繽沙、小分子氣泡水等買1送1折價券；「增福運」區有機會刮出全家購物金、全家會員點數1,000萬點、大甲鎮瀾宮加持周邊等多項好禮；「抽福運」則是將刮出的序號上網登錄，有機會抽中北歐極光屋、南美古國馬丘比丘秘魯、美西大峽谷黃石公園、埃及古文明、日本星野等旅遊行程，共將抽出5名、一人中獎2人同行，地點可任選。

1月15日至1月31日全家便利商店同步推出會員App紅包刮刮卡大FUN送活動，使用會員點數888點、8,888點可兌換App紅包刮刮卡，合計共100萬份刮刮卡，還創新推出紅包轉贈搶刮活動，會員可一次兌換多個紅包後轉贈至LINE群組，讓親朋好友一起拼手氣。

全家便利商店App紅包刮刮卡使用888點有機會獲得鎮瀾宮開運除穢涼傘組、現金折價券、中杯熱美式等多項商品，限量92萬張，8,888點則有機會刮中小黃金媽祖一尊，限量8萬張；活動期間每兌換一次，還有機會抽市值約150萬元的1公斤黃金，兌換次數越多中獎機會越大。