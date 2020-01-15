拍賣反應景氣 富藝斯鐘錶拍賣2019全年度回顧

鎖定各產業名人的「Game Changers」主題拍賣，自2017年始，成績不俗。圖╱富藝斯提供。 分享 facebook

想了解市場景氣？有此一說，拍賣會是風向球。一旦拍賣會活絡，意味著市場上的話題或高價品具流通性，如此一來，推陳出新的新品自然會有買家承接。1796年於倫敦成立的富藝斯（Phillips）拍賣會，日前公佈了2019年的全球鐘表拍賣記錄：總成交率達96%，並寫下紐約與香港兩場全數拍出的「白手套（white-glove）」佳績。

回顧2019，在日內瓦、香港和紐約三地的拍賣會上，富藝斯共拍出12支成交價逾1百萬美元（折合台幣約3,000萬元）的珍罕時計，其中包含了知名品牌如勞力士Rolex、百達翡麗Patek Philippe、江詩丹頓Vacheron Constantin，值得一提的是：產量稀少、品質優異的獨立製表師品牌作品，同樣在拍賣市場上奇貨可居。

值得一提的是：去年12月在紐約舉行的「GAME CHANGERS」主題拍場，較2018年同期拍賣增長了75%，更寫下美國拍賣史上第一場場有五枚時計同時超過100萬美元（折合台幣約3,000萬元）成交的鐘錶拍賣記錄。由於Game Changers鎖定各產業領域相關名人所配戴過的表款，透過名人聲望為表款的拍賣行情加持，從2017以來、連年皆有斬獲。