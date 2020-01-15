親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

評／越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

誰的恐怖份子？蘇萊曼尼之死將引爆美伊大戰？

拍賣反應景氣 富藝斯鐘錶拍賣2019全年度回顧

2020-01-15 12:31聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

鎖定各產業名人的「Game Changers」主題拍賣，自2017年始，成績不俗...
鎖定各產業名人的「Game Changers」主題拍賣，自2017年始，成績不俗。圖╱富藝斯提供。
分享

想了解市場景氣？有此一說，拍賣會是風向球。一旦拍賣會活絡，意味著市場上的話題或高價品具流通性，如此一來，推陳出新的新品自然會有買家承接。1796年於倫敦成立的富藝斯（Phillips）拍賣會，日前公佈了2019年的全球鐘表拍賣記錄：總成交率達96%，並寫下紐約香港兩場全數拍出的「白手套（white-glove）」佳績。

回顧2019，在日內瓦、香港和紐約三地的拍賣會上，富藝斯共拍出12支成交價逾1百萬美元（折合台幣約3,000萬元）的珍罕時計，其中包含了知名品牌如勞力士Rolex、百達翡麗Patek Philippe、江詩丹頓Vacheron Constantin，值得一提的是：產量稀少、品質優異的獨立製表師品牌作品，同樣在拍賣市場上奇貨可居。

值得一提的是：去年12月在紐約舉行的「GAME CHANGERS」主題拍場，較2018年同期拍賣增長了75%，更寫下美國拍賣史上第一場場有五枚時計同時超過100萬美元（折合台幣約3,000萬元）成交的鐘錶拍賣記錄。由於Game Changers鎖定各產業領域相關名人所配戴過的表款，透過名人聲望為表款的拍賣行情加持，從2017以來、連年皆有斬獲。

數位線上拍賣則是共同趨勢，2019年富藝斯鐘錶部門透過線上拍賣的總成交額較2018年增加了50%，同時在日內瓦的「Double Signed聯名雙標」主題拍賣上，一只百達翡麗Ref.2499萬年曆計時碼表更由線上競投者以瑞士法郎158萬拿下，足見數位時代的影響，過往的「秀才不出門」，在今日的高價奢侈品拍賣上，同理可證。

2019的富藝斯拍賣會上，一只百達翡麗Ref.2499萬年曆計時碼表更由線上競投...
2019的富藝斯拍賣會上，一只百達翡麗Ref.2499萬年曆計時碼表更由線上競投者以瑞士法郎158萬拿下。圖╱富藝斯提供。
分享
百達翡麗的5002G，也在2019年的富藝斯拍賣會上，寫下超過100萬美元的拍賣...
百達翡麗的5002G，也在2019年的富藝斯拍賣會上，寫下超過100萬美元的拍賣身價。圖╱富藝斯提供。
分享

拍賣會紐約香港

延伸閱讀

LVMH首屆鐘表周杜拜登場 HUBLOT曝...

高端腕表市場重新洗牌 獨立品牌成大型表展要角

本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100...

雷達表首創線上發表會 重新定義品牌推新願景

OMEGA傳奇機芯精鋼腕表曝光 原汁原...

鐘表品牌比拚工藝 生動靈鼠躍上表面

相關新聞

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

萊爾富推全國電子商品提貨券！家電筆電限時限量4折起

2020-01-15 13:15

U值媒／八通關古道 花蓮羅山泥火山邂逅

2020-01-15 13:14

NHK指定台達8K投影技術轉播東奧 臨場感破表

2020-01-15 12:43

旅遊規劃新法寶 Firefox Lite瀏覽器一鍵探索最愛地點

2020-01-15 12:41

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

U值媒／台灣最夯梅花攝影朝聖熱點 南投外坪頂蔡家秘境梅園

2020-01-15 12:13

女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE

2020-01-15 11:53

追「愛的迫降」讓眼周長細紋！嬌蘭蜂王乳眼霜還妳亮眼

2020-01-15 11:48

精品秀創意萌鼠成亮點 迎新年打造應景穿搭單品

2020-01-15 11:14

葉怡蘭的「私房佐餐心法」格蘭利威14年與台菜超搭

2020-01-15 10:30

「鼠」年圍爐最強清單！360間餐廳 每一口都能賺哩程

2020-01-15 10:28

自殺新聞刊頭版、首頁 未來最高重罰百萬

2020-01-15 10:24

男人想穿洋裝、襯衫都可以 Gucci高呼「自由」價值

2020-01-15 10:16

還沒做完就賣光！龔遵慈的「小清新」珠寶依舊搶手

2020-01-15 10:01

象徵烏金廣進 「黑內衣」成年輕族群心目中的開運內衣

2020-01-15 09:35

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11

DIOR夏季男裝概念店 微風南山期間限定開幕

2020-01-15 00:02

升級版草苺大福！ PABLO「草莓大福起司塔」大小尺寸都滿足

2020-01-14 23:28

林志玲帶起羽毛婚紗熱 LinLi Boutique白金系列好仙

2020-01-14 18:20

「以圖搜圖」因她而生 翹臀珍為VERSACE秀美胸

2020-01-14 17:26

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

拍照要排隊！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名店」開進高雄　獨家周邊商品小心買到想剁手

2020-01-14 17:00

繼光香香雞過年發紅包 8折紅包券登入直接領

2020-01-14 16:37

OREO紅絲絨蛋糕口味新換裝 買再抽日本機票、開運紅包

2020-01-14 15:16

東方檀香帶來神秘感！ 嬌蘭全新訂製香水推迷魅盛檀淡香

2020-01-14 15:04

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

昇恆昌年節推「瓷罐禮盒」 收藏級伴手禮意外引起搶購

2020-01-14 13:02

羨慕韓妞超完美妝容嗎？ 4個上妝撇步，一招拯救髒眼妝

2020-01-14 13:02

U值媒／中國吃貨的天堂，竟然在這！

2020-01-14 11:54

鼠年限定！威秀「福神米奇」香檳金爆米花桶、玩偶福袋

2020-01-14 11:51

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

U值媒／在無異議國度，難道還有別的選擇？

2020-01-14 10:59

LVMH首屆鐘表周杜拜登場 HUBLOT曝光全新計時表 彰顯高級製表工藝

2020-01-14 10:29

高端腕表市場重新洗牌 獨立品牌成大型表展要角

2020-01-14 10:29

魯邦三世戴什麼表？Zenith實體化給你看！A384 Revival特別版聯名腕表問世

2020-01-14 09:19

和劇團組校園聯盟 三大表演場館吸引學生進劇場

2020-01-14 05:36
看更多

熱門文章

他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

2020-01-14 16:58

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

春節機票訂了嗎？《孤獨星球》嚴選：2020年最值得造訪的十座城市（上）

2020-01-14 15:36

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

2020-01-14 18:31

孫藝珍《愛的迫降》秀美鞋 千金小姐連拖鞋也要很時尚

2020-01-14 16:03

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

30歲男厭倦工作想轉行 過來人給經驗勸三思

2020-01-14 18:14

釜山來回2千有找！歡慶開航9周年 釜山航空全航線999元

2020-01-14 14:38

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

2020-01-14 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top