台灣半導體技術跨界結合 首創除臭專用空氣淨化器

首創除臭專用空氣淨化器，現於嘖嘖募資平台推出超早鳥優惠64折。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

空汙問題已然成為全球議題，隨著對空氣品質的關注提升，需要的不再只是乾淨無雜質的空氣，更追求每一口都呼吸得到清新。



深耕台灣40多年的半導體團隊Wiseome，繼研發第一代空氣淨化器熱銷1400萬台幣後，改良再升級推出效能提升25%的新一代除臭專用「VentiFresh ECO光觸媒多合一空氣淨化器」，目前已在美國及日本募資平台募得超過數百萬台幣的佳績，現於嘖嘖募資平台推出超早鳥優惠64折，讓台灣消費者更輕鬆地擁有空氣好品質。



首創除臭專用空氣淨化器，現於嘖嘖募資平台推出超早鳥優惠64折。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

VentiFresh與台灣國家科學單位合作研發UV光觸媒載體機制，結合半導體除臭和通風技術，打造世界最輕巧的100%MIT智能環保除臭器。有別於傳統的空氣清淨機，VentiFresh並非以濾網過濾室內空氣來達到清潔效果，而是透過紫外線光催化劑與通風技術，產生逆光合作用，將異味氣體分子還原為自然空氣。安全無毒、零耗材且免清潔等特性，增加一般家庭使用便利性；而輕巧的體積與可黏貼各處的設計，也讓使用範圍更廣，適合放置於異味產生源頭，如：寵物便器、廚餘桶、冰箱、鞋櫃、車內、健身包等狹小空間，第一時間有效攔截異味擴散。



首創除臭專用空氣淨化器，現於嘖嘖募資平台推出超早鳥優惠64折。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

VentiFresh集結除臭、抑菌、防腐、抗敏等四大功效，及輕巧零耗材的概念，提高生活品質同時兼顧環保意識。在廣大支持者中特別獲得貓飼主好評，首創可直接置於貓砂盆內的設計被譽為新一代貓奴神器，通過SGS異味清除認證、Intertek生物光毒性認證，光源對人與寵物身體無危害，並榮獲GHP動物健康商品獎。

