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8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59聯合報 記者陳睿中／台北即時報導

隨著櫻花季到來，日本本州最早的櫻花「河津櫻」，預計將於2月初自靜岡縣起跑。包括南之櫻與油菜花祭、河津櫻花祭等，都是靜岡縣代表性的「4大河津櫻名所」，適合旅客安排春遊賞櫻之旅。

【南之櫻與油菜花祭】

「南之櫻與油菜花祭」將於今年2月10日登場。圖／樂天旅遊提供
「南之櫻與油菜花祭」將於今年2月10日登場。圖／樂天旅遊提供
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位於南伊豆町下賀茂地區的青野川，沿岸種植800株的河津櫻，每年2月上旬起跑的「南之櫻與油菜花祭」，今年將於2月10日至3月10日舉行。旅客除了可一覽淡粉櫻花與金黃油菜花交相輝映的絕美景緻，還可參加夜櫻點燈儀式、夜櫻馬拉松及乘坐賞櫻人力車，為賞櫻行程增添別樣風采。

【河津櫻花祭】

可看見超過8,000株櫻花的河津櫻花祭，今年將邁入第30屆。圖／樂天旅遊提供
可看見超過8,000株櫻花的河津櫻花祭，今年將邁入第30屆。圖／樂天旅遊提供
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即將在今年邁入第30屆的「河津櫻花祭」將2月10日至3月10日期間，於河津川沿岸舉行，共有超過8,000株河津櫻的浪漫景緻。其中長達4公里的「河津櫻並木道」種植約850株河津櫻，構成浪漫爆棚的粉紅隧道。祭典期間也可體驗夜櫻點燈活動，盡享夢幻櫻景。

【河津櫻原木】

已經有60餘年歷史的河津櫻原木，乃是全日本河津櫻的始祖。圖／樂天旅遊提供
已經有60餘年歷史的河津櫻原木，乃是全日本河津櫻的始祖。圖／樂天旅遊提供
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「河津櫻原木」位於伊豆急行線河津車站約1.2公里處的「飯田家」庭院內，該原木於1955年由飯田勝美所種植，據傳為大島櫻與寒緋櫻自然交配的品種，並在1974年正式命名為河津櫻。目前日本全國的河津櫻都來自於這棵原木，為賞櫻迷必訪之地。

【河津七瀧環狀橋】

造型特殊的河津七瀧環狀橋配上櫻花，成為人氣賞櫻名所。圖／樂天旅遊提供
造型特殊的河津七瀧環狀橋配上櫻花，成為人氣賞櫻名所。圖／樂天旅遊提供
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「河津七瀧環狀橋」為伊豆當地為解決山路高低落差過大所設計的特殊道路，總長約1,064公尺的環狀橋因周圍種滿櫻花，形成獨樹一幟的環形美景，每逢初春都會吸引大批追櫻迷造訪，亦有精彩的夜間點燈儀式。

河津櫻櫻花季菜花

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