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女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE

2020-01-15 11:53聯合報 記者楊詩涵／即時報導

韓星BLACKPINK團員Lisa之前曾出席CELINE時裝秀，每回以品牌包款登場都相當亮眼，她以紅色Triomphe搭配丹寧系列，穿出22歲的青春氣息，Jessica（鄭秀妍）、潤娥和RED VELVET團員Joy（朴秀英）也都演繹了Triomphe手袋，堪稱是「女神定番款」。

Jessica的機場時尚以黑色皮褲、駝色毛衣穿出質感，搭襯黑色Triomphe顯得貴氣；潤娥也是拎著黑色款Triomphe，身穿黑色大衣，簡直是漫畫中走出來的神祕帥氣女子；Joy身穿民族風毛衣和丹寧褲，背了酒紅色Triomphe展現休閒風格。這款CELINE Triomphe在2020早春推出了馬卡龍夢幻色調，包括復古粉色、莓紅色、檸檬黃、淡卡其綠或米白色帆布材質等新款，都是輕盈悅人的色彩，PANTONE年度代表色經典藍則是已經賣到缺貨。

Triomphe包款以凱旋門金屬浮雕鎖釦為標誌，由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽而成，有著現代輪廓與復古韻味。材質為光滑小牛皮，簡約俐落的包型也增添實用性，包款內有三隔層、拉鏈暗袋、易抽取卡槽的收納空間，女星布麗拉森（Brie Larson）、「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）都曾在街拍中展現此包款的魅力，超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）則是以黑色款襯出時髦有型的品味。

Triomphe帆布及天然小牛皮小型肩背包，售價95,000元。圖／CELINE...
Triomphe帆布及天然小牛皮小型肩背包，售價95,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Jessica的機場穿搭配襯Triomphe顯得貴氣。圖／CELINE BY H...
Jessica的機場穿搭配襯Triomphe顯得貴氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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潤娥背起Triomphe黑色款像是風中的神祕女子，展現有別日常甜美的另種風情。圖...
潤娥背起Triomphe黑色款像是風中的神祕女子，展現有別日常甜美的另種風情。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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卡莉克勞斯將Triomphe黑色款搭得好帥。圖／CELINE BY HEDI S...
卡莉克勞斯將Triomphe黑色款搭得好帥。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Triomphe灰藍色亮面小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELI...
Triomphe灰藍色亮面小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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布麗拉森選搭亮眼的黃色Triomphe款式。圖／CELINE BY HEDI S...
布麗拉森選搭亮眼的黃色Triomphe款式。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Triomphe淡卡其綠色亮面小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CE...
Triomphe淡卡其綠色亮面小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Triomphe檸檬黃色亮面小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CEL...
Triomphe檸檬黃色亮面小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Triomphe復古粉色亮面小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CEL...
Triomphe復古粉色亮面小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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龍后艾蜜莉亞克拉克手拿紅色Triomphe氣勢足。圖／CELINE BY HED...
龍后艾蜜莉亞克拉克手拿紅色Triomphe氣勢足。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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BLACKPINK團員Lisa配襯Triomphe紅色包款相當迷人。圖／CELI...
BLACKPINK團員Lisa配襯Triomphe紅色包款相當迷人。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Red Velvet的Joy穿出Triomphe包款的休閒風格。圖／CELINE...
Red Velvet的Joy穿出Triomphe包款的休閒風格。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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