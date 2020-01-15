女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE

韓星BLACKPINK團員Lisa之前曾出席CELINE時裝秀，每回以品牌包款登場都相當亮眼，她以紅色Triomphe搭配丹寧系列，穿出22歲的青春氣息，Jessica（鄭秀妍）、潤娥和RED VELVET團員Joy（朴秀英）也都演繹了Triomphe手袋，堪稱是「女神定番款」。

Jessica的機場時尚以黑色皮褲、駝色毛衣穿出質感，搭襯黑色Triomphe顯得貴氣；潤娥也是拎著黑色款Triomphe，身穿黑色大衣，簡直是漫畫中走出來的神祕帥氣女子；Joy身穿民族風毛衣和丹寧褲，背了酒紅色Triomphe展現休閒風格。這款CELINE Triomphe在2020早春推出了馬卡龍夢幻色調，包括復古粉色、莓紅色、檸檬黃、淡卡其綠或米白色帆布材質等新款，都是輕盈悅人的色彩，PANTONE年度代表色經典藍則是已經賣到缺貨。