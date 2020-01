女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE

韓星BLACKPINK團員Lisa之前曾出席CELINE時裝秀,每回以品牌包款登場都相當亮眼,她以紅色Triomphe搭配丹寧系列,穿出22歲的青春氣息,Jessica(鄭秀妍)、潤娥和RED VELVET團員Joy(朴秀英)也都演繹了Triomphe手袋,堪稱是「女神定番款」。

Jessica的機場時尚以黑色皮褲、駝色毛衣穿出質感,搭襯黑色Triomphe顯得貴氣;潤娥也是拎著黑色款Triomphe,身穿黑色大衣,簡直是漫畫中走出來的神祕帥氣女子;Joy身穿民族風毛衣和丹寧褲,背了酒紅色Triomphe展現休閒風格。這款CELINE Triomphe在2020早春推出了馬卡龍夢幻色調,包括復古粉色、莓紅色、檸檬黃、淡卡其綠或米白色帆布材質等新款,都是輕盈悅人的色彩,PANTONE年度代表色經典藍則是已經賣到缺貨。