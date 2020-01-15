女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE
韓星BLACKPINK團員Lisa之前曾出席CELINE時裝秀，每回以品牌包款登場都相當亮眼，她以紅色Triomphe搭配丹寧系列，穿出22歲的青春氣息，Jessica（鄭秀妍）、潤娥和RED VELVET團員Joy（朴秀英）也都演繹了Triomphe手袋，堪稱是「女神定番款」。
Jessica的機場時尚以黑色皮褲、駝色毛衣穿出質感，搭襯黑色Triomphe顯得貴氣；潤娥也是拎著黑色款Triomphe，身穿黑色大衣，簡直是漫畫中走出來的神祕帥氣女子；Joy身穿民族風毛衣和丹寧褲，背了酒紅色Triomphe展現休閒風格。這款CELINE Triomphe在2020早春推出了馬卡龍夢幻色調，包括復古粉色、莓紅色、檸檬黃、淡卡其綠或米白色帆布材質等新款，都是輕盈悅人的色彩，PANTONE年度代表色經典藍則是已經賣到缺貨。
Triomphe包款以凱旋門金屬浮雕鎖釦為標誌，由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽而成，有著現代輪廓與復古韻味。材質為光滑小牛皮，簡約俐落的包型也增添實用性，包款內有三隔層、拉鏈暗袋、易抽取卡槽的收納空間，女星布麗拉森（Brie Larson）、「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）都曾在街拍中展現此包款的魅力，超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）則是以黑色款襯出時髦有型的品味。
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