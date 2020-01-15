追「愛的迫降」讓眼周長細紋！嬌蘭蜂王乳眼霜還妳亮眼

下班之後，最能放鬆的方式，就是躺著好好追「愛的迫降」、滑手機，因此熬夜後出現許多眼周的肌膚問題。如果不細心的呵護，眼周最薄弱的肌膚，也會發出求救訊號。

該如何拯救眼周肌膚呢？法國嬌蘭肌膚研究中心發現蜂蜜中的強大修護、療癒能力，推出「皇家蜂王乳系列」，最新研發出「新一代皇家蜂王乳眼霜」，一抹讓肌膚瞬間升級頭等艙，不只眼周光采飛揚，全臉更是煥發澎潤彈蜜光肌。

全新的皇家蜂王乳超拉提亮眼霜，經嬌蘭研究，結合烏埃尚島的蜂蜜、科西嘉蜂蜜、紐西蘭苜蓿蜂蜜，及嬌蘭頂級蜂蜜，將眼周肌膚完美呵護，乾燥的雙眼，最容易產生的細紋，也可以輕鬆照顧到。「柔化蜂膠質地」帶著如絲綢緞般的細緻質地，像是冰淇淋般，接觸到肌膚就立即化開，溫和服貼於眼周肌膚，讓眼周得到了滋潤大地般的救贖。

結合玻尿酸與烏埃尚島黑蜂中的大量營養素，除了眼周的呵護外，抬頭紋與表情紋，皆是肌膚缺水、老化的現象，每日擦上皇家蜂王乳超拉提亮眼霜，保養過程中，多花些時間按摩更加速保養品的吸收，想要女神風采不是夢。