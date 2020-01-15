精品秀創意萌鼠成亮點 迎新年打造應景穿搭單品

因應華人市場需求，英國經典男裝品牌Kent & Curwen同樣備有新年迷你系列，以低調的設計手法來呈現。圖／Kent & Curwen提供 分享 facebook

隨著年節氣氛越來越濃厚，你是否也準備好來年的新行頭了嗎？Giorgio Armani旗下的輕奢品牌Emporio Armani也特別為華人市場打造了一系列「鼠年」的男、女穿搭服飾，充滿節慶感。而英國經典男裝品牌Kent & Curwen也沒缺席，同樣備有新年迷你系列，以低調的設計手法來呈現。

針對鼠年的到來，各個時尚品牌都因應華人市場的需求，推出相關應景產品，像是Emporio Armani就以都市風為男裝系列主打風格，以一系列黑色和亮紅色的T恤、圓領衫、連帽雨衣及飛行員夾克，彰顯醒目的對比色圖案和時尚的中國生肖。特別是飛行員夾克以獨特的馬特拉塞絲天鵝絨款式打造，華麗感十足。女裝的新年系列，除了必備的黑、紅配色之外，還加入了金色當作點綴，同時設計團隊還開發出卡通版可愛的老鼠圖案，成為徽章或是印花，裝飾於不同的單品上成為亮點。

Emporio Armani新年系列紅色鐘型袖針織衫。圖／嘉裕提供 分享 facebook

Emporio Armani新年系列黑色刺繡連帽上衣。圖／嘉裕提供 分享 facebook

另外，Kent & Curwen對於華人新年穿搭的解讀也很有自己的態度，同樣是招牌的圓領衫和長袖T恤，還以白色和深藍色為主，唯一可見與年節有關的裝飾，就是胸前的玫瑰花圖騰變成了老鼠，並加註了「Lunar New Year（農曆新年）」字樣。經典的玫瑰花圖案則移至靠近下擺處，紅底白花的設計，不過份招搖但也帶出了新年的氣息，十足的英式作風。

Emporio Armani新年系列黑色休閒外套裝飾金色老鼠圖騰。圖／嘉裕提供 分享 facebook

Emporio Armani的新年系列飛行員夾克以獨特的馬特拉塞絲天鵝絨款式打造。圖／嘉裕提供 分享 facebook

Kent & Curwen鼠年限定迷你系列海軍藍圓領衫7,770元。圖／Kent & Curwen提供 分享 facebook