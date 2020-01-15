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葉怡蘭的「私房佐餐心法」格蘭利威14年與台菜超搭

2020-01-15 10:30聯合報 記者羅建怡／即時報導

這款酒，不僅「獨獻台灣」，而且限定在台灣機場免稅通路獨家販售，因為稀罕，所以倍顯珍貴。

記者會當日，品牌請來美食家葉怡蘭進行一場餐酒配，台北美福飯店米香餐廳則端出多道的經典台菜，奇妙的是，烏魚子、鳳梨苦瓜雞、香煎豬肝、五柳魚等，居然都能巧搭，迸發出清雅甜味，當甜點上桌，就連油條杏仁茶、燒麻糬，也能是「威士忌的好朋友」。

格蘭利威推出台灣獨享的「格蘭利威14年單一麥芽威士忌」，百分之百於Oloroso雪莉桶中熟成，保留麥芽的香醇與獨特的辛香水果香。保樂力加形象大使Gregory Plummer表示，這支酒帶點肉桂味與牛奶巧克力、太妃的甜味，他也推薦純飲、加些水或冰塊等喝法，可以找出不同的基調。

知名飲食作家葉怡蘭表示，「格蘭利威14年既有雪莉桶威士忌的濃郁深沈，卻又有更多活潑果香的特質，與具備甘鮮特質的台菜風味，更是絕佳搭配」。她說，台菜有著第五味「鮮味」，碰上葡萄酒的單寧，會產出辛味與鐵鏽味，但威士忌卻與「鮮」完全水乳交融，雪莉桶威士忌又從前菜到甜點都速配。

葉怡蘭與美福米香討論出一套「試酒套餐」，從開胃小品米香拿手的台式鹹蛤仔、黃金醃泡菜，到白斬雞、五味九孔鮑都絕配，葉怡蘭說，像是大甲竽丸、金錢蝦餅等油炸的油脂感，能帶出這支威士忌的甜味；燴元蹄豐厚的油脂、醬油的鹹香，完全是雪莉桶威士忌最好的搭配；經典的滷肉炒米粉，則顯現威士忌與澱粉「百搭」的特質。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威14年單一麥芽威士忌，建議售價1,450元。圖／保樂力加提供
格蘭利威14年單一麥芽威士忌，建議售價1,450元。圖／保樂力加提供
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餐酒搭配，雪莉統單一麥芽威士忌與台菜是絕配。圖／保樂力加提供
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五味九孔鮑。圖／台北美福大飯店提供
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葉怡蘭公開她的「私房佐餐心法」 。圖／保樂力加提供
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油條杏仁茶也能配威士忌。圖／台北美福大飯店提供
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