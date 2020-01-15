「鼠」年圍爐最強清單！360間餐廳 每一口都能賺哩程
瞄準台灣人愛吃的特質，「亞洲萬里通」攜手Ocard推出美食饗樂計畫，即日起，全球267個國家與地區的會員，皆可連結Ocard APP與「亞洲萬里通」帳戶，至Ocard指定店家消費，就能輕鬆賺取消費金額3% (或以上) 的「亞洲萬里通」里數。同時，即日起至2/29還有限時加碼，凡在Ocard成功連結「亞洲萬里通」帳戶並首次消費，就能額外獲享100「亞洲萬里通」里數。
目前Ocard的合作店家，已有360間餐廳可直接或間接累積「亞洲萬里通」里數。在Ocard APP連結「亞洲萬里通」帳戶，並於指定店家消費提供會員手機號碼，即可賺取3% (或以上)「亞洲萬里通」里數回饋，若再搭配「亞洲萬里通」聯名卡刷卡支付，即可享雙重里數回饋。
例如大稻埕百年歷史「六館街尾洋式店屋」老宅餐酒館，蕃茄口豆腐心、明太子秋刀魚、梅香茄汁蛤蜊干貝燉飯等料理，展現主廚以台灣在地食材，法式料理為基底，打造的創新滋味，品嘗懷舊的「新台灣料理」，也可累積里數。另推薦專人服務的韓國燒烤店51bbq，改建自走入黃昏的廢棄鐵工廠東春機械，優雅的過個韓味好年，消費可累積5%「亞洲萬里通」里數。
ABV Bar&Kitchen引進超過2000款精釀啤酒，由精釀啤酒侍酒師推薦搭餐，也是圍爐好選項。「過年不只要有大魚大肉，還要有蛤蜊山」，指的就是蛤 Huh Pot餐廳，火鍋湯頭以大骨及老母雞湯為底，鋪上滿滿的新鮮蛤蜊，特選雲林在地生鮮蒜頭及辣椒點綴，或換上台灣獨有黑蒜頭，過年期間三五好友一起聚在鍋邊，等待蛤蜊一顆一顆打開，一樣可以消費累積5%「亞洲萬里通」里數。
留言