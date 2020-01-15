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「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26聯合報 記者羅建怡／即時報導

金龍山可收低海拔山區日出及雲海美景。圖／摘自Tripbaa趣吧！
金龍山可收低海拔山區日出及雲海美景。圖／摘自Tripbaa趣吧！
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春節連續假期出遊，熱門景區塞車又塞人，交通部觀光局各國家風景區管理處聯合推薦16條新春旅遊路線、116個建議景點，這款超實用「懶人包」可作為規劃遊程的參考。

16條新春建議遊程，內容多元，從單車騎行、海岸漫遊、生態踏青、茶席體驗、原民藝術到溫泉美景、老街美食等，都從深度體驗、悠閒漫遊出發；景點涵蓋廣泛，如金山萬里、東北角海濱、桃園觀音山周邊、彰化八卦山周邊、南投金龍山及日月潭周邊、雲林海岸、嘉義曾文水庫及阿里山周邊、花蓮小鎮及東海岸、高雄寶來溫泉及茂林周邊、屏東大鵬灣及小琉球等，遍及北中南東四區，可做為各地出遊時的替代景點。

常是熱門旅遊路線的東北角海岸，建議安排自福隆遊客中心出發，騎單車輕鬆漫遊20公里長的舊草嶺環狀線自行車道。沿途有舊草嶺隧道、萊萊地質區、三貂角燈塔等景觀，再夜宿龍門營地；第2日則走訪鹽寮自行車道、澳底海鮮街等，經九份、瑞芳回程，就能串成悠閒的2日遊。

宜蘭周邊則可以台二線為主，壯圍沙丘服務園區在新春期間正值地景藝術節展出，共有12組地景藝術點綴沙丘，盡展蘭陽風情。經烏石港享用海鮮餐，再探訪外澳、三貂角燈塔及鼻頭角步道，參觀全新啟用的休憩站「聽濤營區」，改造活化後以迷彩元素混搭粉色系，非常親民。

八卦山周邊則可選擇前往適合親子共遊的灰面鵟鷹主題館、就是愛荔枝樂園、清水岩生態展示中心及社頭樂活襪之鄉博物館等，也有自然風光如落羽松森林、猴探井天空之橋及田中赤水崎公園，還有台灣唯一採用真實森林為場景、全方位展示史前恐龍姿態與棲地的百果山探索樂園，輕鬆創造滿滿親子歡樂回憶。

熱門景區日月潭周邊，位於南投縣道131線路旁的小山丘金龍山，即可觀賞低海拔山區日出及雲海景色。鄰近的林試所蓮華池研究中心則有藥用植物標本園、賞螢步道、生態教育館等，也很值得造訪。

此外，在日月潭與濁水溪相遇之處，邵族、布農族原民在此沉積出豐厚的文化底蘊。可串聯雙龍、地利(達瑪巒)及潭南部落等布農族部落，深入認識臺灣原民文化，體驗原鄉藝術。

阿里山周邊則可前往來吉，挑戰勇士養成任務旅行，感受豪氣萬千，再到太和喝杯茶，接著到觀日峰漫步茶園，放慢步調感受自然。也可規劃造訪鄒族所在的逐鹿部落，相傳鄒族祖先打獵時，會先將梅花鹿趕到此地再進行圍獵，為重現傳統，社區特別規劃射箭場，亦有假日市集、文化展示與歌舞表演，讓遊客親身感受部落文化。

西南部海岸可安排馬蹄蛤生態休閒園區、成龍濕地、成龍集會所、東石漁人碼頭、魚丸一條街、雙春濱海遊憩區(忘憂森林)等等，好吃又好玩。而參觀東隆宮、將軍馬沙溝3D彩繪村及七股鹽山、潟湖遊船等海濱景區更會有諸多特殊體驗。

高雄寶來不老溫泉為南台灣知名溫泉區，以碳酸氫泉與山林之美聞名。以此展開，有旗山美濃地區可體驗客庄風情、順遊新興打卡景點；或是隨興漫步茂林生態公園、龍頭山遊憩區。

花東地區可前往國際慢城小鎮—鳳林，接著拜訪光復鄉的太巴塱部落，品味部落特色風格料理，感受定點漫遊趣味。海岸線還有成功小鎮，可串聯小野柳、加路蘭遊憩區及三仙台遊憩區。

相關資訊可至台灣觀光資訊網之「109年交通部觀光局春節連續假期疏運觀光資訊」專頁查詢。

東北角草嶺舊隧道單車行。圖／福容大飯店提供
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阿里山茶園步道漫步，也是春遊避開人潮的好選擇。記者羅建怡／攝影
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不僅避人潮，許多私房景點也有生態可賞。本報資料照
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溫泉日月潭阿里山

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