自殺新聞刊頭版、首頁 未來最高重罰百萬

名人自殺往往受媒體關注，但未來過度報導可能觸法。衛福部去年6月頒布自殺防治法，近日推出施行細則草案，其中明訂傳播媒體不得將自殺新聞刊登於頭版、網路平台首頁或過度重複報導，違者最高重罰百萬。

自殺防治法是首部規範媒體不得報導助長自殺訊息的法令，要求不得詳細描述自殺個案的自殺方法及原因、毒性物質或致命性工具的銷售情報等，違者可處新台幣10萬元以上至100萬元以下罰鍰，屆期未改正者還得按次處罰。去年至今，衛福部已收到三件民眾投訴案，但尚未開罰。

近日預告的自殺防治法施行細則草案進一步要求媒體遵行十項規定，包括不得將自殺新聞刊登於頭版、網路平台首頁或過度重複報導，不使用聳動話語或標題，不刊登照片、示意圖、影片或社群媒體連結，不提供自殺事件發生具體地點，不臆測自殺原因或誤導他人不當聯想，報導社會矚目人士自殺事件應避免涉及誘導民眾自殺等。

施行細則也規定，媒體訪問當事人親友應避免誘發其哀慟反應，另應提供民眾正確求助資訊，教導民眾防治自殺相關內容，多報導紓解壓力及尋求協助的正面新聞等。

衛福部心口司司長諶立中表示，上述規範是參照世界衛生組織建議媒體報導自殺新聞的六不六要原則而擬定，之所以進一步希望不刊登頭版或首頁，是因為頭版或首頁訊息會被每個經過的人瞄到，憂鬱沮喪者見狀容易往負面思考。

他說，特別是詳細描述當事人自殺原因與方法時，容易造成情境類似者自我投射、複製自殺行為。諶立中舉例，1999年香港報導第一例燒炭新聞、台灣媒體引述，自此造成國內燒炭與自殺率節節上升，顯見媒體報導不當帶來的負面影響力。

若依此細則，未來若政治人物或社會名人等大眾關注人士尋短，媒體是否也不能放在頭版報導？諶立中表示，這的確很難取得平衡，畢竟民眾對於部分名人動態消息應有知的權利，但若是名人的親人、候選人的粉絲尋短，則明顯沒必要大張旗鼓報導。未來衛福部會進一步針對遭投訴的報導成立審查委員會，以更客觀中立評估報導是否違法、是否該罰。

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