男人想穿洋裝、襯衫都可以 Gucci高呼「自由」價值
今年的2020秋冬米蘭男裝周相當熱鬧，許多之前將男女系列合併辦秀的品牌都回歸，Gucci也是其一。在掛著一顆巨型落錘的秀場中，創意總監Alessandro Michele帶來他上任後的第五個男士系列作品，再度宣揚跳脫框架的自由精神。包括韓國男星金鍾仁（Kai）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、音樂製作人Mark Ronson、大陸時尚部落客GOGOBOI等人都到場看秀。
通常被用來拆除建築的巨型落錘，在這場秀中很顯然扮演著打破規則的象徵物，Alessandro Michele這回談論的是「父權社會規範」，傳統中男性從出生開始往往就被限制發展成某種世俗建構出的模樣，得是強勢的、贏家的，並擁有壓迫的男性氣質等等，就像我們常聽到的「男兒有淚不輕彈」，任何脆弱的、軟性的態度與行為幾乎不被社會所接受與允許，否則各種標籤就會往你身上貼。
Alessandro Michele在本季特別強調那些被掩蓋著的各種真實性格與嚮往，解構歷史所建構的陽性規範，撕下標籤並擁抱童年時光的純真。可以見到許多女裝剪裁的服飾出現在男模的身上，像是有腰身的上衣與外套、蕾絲大領片、洋裝、小碎花夾克等等，傳遞出天真、溫柔特質的圖騰與單品如寫著法文「Mon Petit」的破殼小雞、印著可愛插畫的午餐盒、學生時代常穿的半筒襪、皮鞋，也展現出未被框住、規範的純粹。不過Alessandro Michele也沒有逃避社會對男性塑型的過程，具分量感的硬挺大衣、寬鬆的垮褲、每個男性衣櫥裡幾乎都有一件的格紋襯衫等等，也代表了習以為常的穿搭。他想說的是，男性其實是複雜的，是多元的，就像幾個包款上出現的「liberty」字樣，最重要的是每個人的特質都該自由發展、自由表達。
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