親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陸方證實武漢肺炎有家庭群聚！疾管署：同住或醫療人員風險較高

「挑戰一中」上海解除布拉格姊妹市 柯文哲：中國無權限制

男人想穿洋裝、襯衫都可以 Gucci高呼「自由」價值

2020-01-15 10:16聯合報 記者吳曉涵／即時報導

今年的2020秋冬米蘭男裝周相當熱鬧，許多之前將男女系列合併辦秀的品牌都回歸，Gucci也是其一。在掛著一顆巨型落錘的秀場中，創意總監Alessandro Michele帶來他上任後的第五個男士系列作品，再度宣揚跳脫框架的自由精神。包括韓國男星金鍾仁（Kai）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、音樂製作人Mark Ronson、大陸時尚部落客GOGOBOI等人都到場看秀。

通常被用來拆除建築的巨型落錘，在這場秀中很顯然扮演著打破規則的象徵物，Alessandro Michele這回談論的是「父權社會規範」，傳統中男性從出生開始往往就被限制發展成某種世俗建構出的模樣，得是強勢的、贏家的，並擁有壓迫的男性氣質等等，就像我們常聽到的「男兒有淚不輕彈」，任何脆弱的、軟性的態度與行為幾乎不被社會所接受與允許，否則各種標籤就會往你身上貼。

Alessandro Michele在本季特別強調那些被掩蓋著的各種真實性格與嚮往，解構歷史所建構的陽性規範，撕下標籤並擁抱童年時光的純真。可以見到許多女裝剪裁的服飾出現在男模的身上，像是有腰身的上衣與外套、蕾絲大領片、洋裝、小碎花夾克等等，傳遞出天真、溫柔特質的圖騰與單品如寫著法文「Mon Petit」的破殼小雞、印著可愛插畫的午餐盒、學生時代常穿的半筒襪、皮鞋，也展現出未被框住、規範的純粹。不過Alessandro Michele也沒有逃避社會對男性塑型的過程，具分量感的硬挺大衣、寬鬆的垮褲、每個男性衣櫥裡幾乎都有一件的格紋襯衫等等，也代表了習以為常的穿搭。他想說的是，男性其實是複雜的，是多元的，就像幾個包款上出現的「liberty」字樣，最重要的是每個人的特質都該自由發展、自由表達。

率性的破褲和寬鬆剪裁的毛衣內搭碎花襯衫，混搭帥氣與陰柔。圖／Gucci提供
率性的破褲和寬鬆剪裁的毛衣內搭碎花襯衫，混搭帥氣與陰柔。圖／Gucci提供
分享
飽和色調西裝套裝在秋冬非常亮眼。圖／Gucci提供
飽和色調西裝套裝在秋冬非常亮眼。圖／Gucci提供
分享
寫著法文「Mon Petit」的破殼小雞圖騰傳遞出天真、溫柔特質。圖／Gucci...
寫著法文「Mon Petit」的破殼小雞圖騰傳遞出天真、溫柔特質。圖／Gucci提供
分享
可以見到許多女裝剪裁的服飾出現在男模的身上。圖／Gucci提供
可以見到許多女裝剪裁的服飾出現在男模的身上。圖／Gucci提供
分享
通常被用來拆除建築的巨型落錘，在這場秀中很顯然扮演著打破規則的象徵物。圖／Guc...
通常被用來拆除建築的巨型落錘，在這場秀中很顯然扮演著打破規則的象徵物。圖／Gucci提供
分享
具分量感的硬挺大衣、寬鬆的垮褲、每個男性衣櫥裡幾乎都有一件的格紋襯衫等等，也代表...
具分量感的硬挺大衣、寬鬆的垮褲、每個男性衣櫥裡幾乎都有一件的格紋襯衫等等，也代表了社會規範下男性習以為常的穿搭。圖／Gucci提供
分享
傑瑞德雷托。圖／Gucci提供
傑瑞德雷托。圖／Gucci提供
分享
音樂製作人Mark Ronson。圖／Gucci提供
音樂製作人Mark Ronson。圖／Gucci提供
分享
大陸時尚部落客GOGOBOI等人都到場看秀。圖／Gucci提供
大陸時尚部落客GOGOBOI等人都到場看秀。圖／Gucci提供
分享
幾個包款上出現的「liberty」字樣，每個人的特質都該自由發展、自由表達。圖／...
幾個包款上出現的「liberty」字樣，每個人的特質都該自由發展、自由表達。圖／Gucci提供
分享
學生時代常穿的半統襪也是本季很常見的搭配。圖／Gucci提供
學生時代常穿的半統襪也是本季很常見的搭配。圖／Gucci提供
分享
韓國男星金鍾仁。圖／Gucci提供
韓國男星金鍾仁。圖／Gucci提供
分享
今年的2020秋冬米蘭男裝周相當熱鬧，許多之前將男女系列合併辦秀的品牌都回歸，G...
今年的2020秋冬米蘭男裝周相當熱鬧，許多之前將男女系列合併辦秀的品牌都回歸，Gucci也是其一。圖／Gucci提供
分享
學生時代常穿的半統襪也是本季很常見的搭配。圖／Gucci提供
學生時代常穿的半統襪也是本季很常見的搭配。圖／Gucci提供
分享
大多被運用於女裝設計的蕾絲大領片。圖／Gucci提供
大多被運用於女裝設計的蕾絲大領片。圖／Gucci提供
分享
搶眼的小碎花夾克。圖／Gucci提供
搶眼的小碎花夾克。圖／Gucci提供
分享

男性韓國

延伸閱讀

屁孩封熊仔為「桂仁熊」 報答貴人的方式有夠鬧

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、G...

馬兒也會擺pose！春夏Gucci廣告充滿神...

GUCCI 超模劉浩撞臉小S女兒！相似度高達...

你的AirPods需要一個新家！BV、GUC...

楊冪撞衫子瑜、沈月因年紀差太多慘輸？那來跟年...

相關新聞

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

精品秀創意萌鼠成亮點 迎新年打造應景穿搭單品

2020-01-15 11:14

葉怡蘭的「私房佐餐心法」格蘭利威14年與台菜超搭

2020-01-15 10:30

「鼠」年圍爐最強清單！360間餐廳 每一口都能賺哩程

2020-01-15 10:28

自殺新聞刊頭版、首頁 未來最高重罰百萬

2020-01-15 10:24

還沒做完就賣光！龔遵慈的「小清新」珠寶依舊搶手

2020-01-15 10:01

象徵烏金廣進 「黑內衣」成年輕族群心目中的開運內衣

2020-01-15 09:35

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11

DIOR夏季男裝概念店 微風南山期間限定開幕

2020-01-15 00:02

升級版草苺大福！ PABLO「草莓大福起司塔」大小尺寸都滿足

2020-01-14 23:28

林志玲帶起羽毛婚紗熱 LinLi Boutique白金系列好仙

2020-01-14 18:20

「以圖搜圖」因她而生 翹臀珍為VERSACE秀美胸

2020-01-14 17:26

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

拍照要排隊！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名店」開進高雄　獨家周邊商品小心買到想剁手

2020-01-14 17:00

繼光香香雞過年發紅包 8折紅包券登入直接領

2020-01-14 16:37

OREO紅絲絨蛋糕口味新換裝 買再抽日本機票、開運紅包

2020-01-14 15:16

東方檀香帶來神秘感！ 嬌蘭全新訂製香水推迷魅盛檀淡香

2020-01-14 15:04

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

昇恆昌年節推「瓷罐禮盒」 收藏級伴手禮意外引起搶購

2020-01-14 13:02

羨慕韓妞超完美妝容嗎？ 4個上妝撇步，一招拯救髒眼妝

2020-01-14 13:02

U值媒／中國吃貨的天堂，竟然在這！

2020-01-14 11:54

鼠年限定！威秀「福神米奇」香檳金爆米花桶、玩偶福袋

2020-01-14 11:51

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

U值媒／在無異議國度，難道還有別的選擇？

2020-01-14 10:59

LVMH首屆鐘表周杜拜登場 HUBLOT曝光全新計時表 彰顯高級製表工藝

2020-01-14 10:29

高端腕表市場重新洗牌 獨立品牌成大型表展要角

2020-01-14 10:29

魯邦三世戴什麼表？Zenith實體化給你看！A384 Revival特別版聯名腕表問世

2020-01-14 09:19

和劇團組校園聯盟 三大表演場館吸引學生進劇場

2020-01-14 05:36

酪梨也能用來化妝！嬌蘭「小酪梨妝前乳」讓毛孔秒隱形

2020-01-13 20:32

兒子、老婆糗照大放送 網紅Chiara老公超愛整人

2020-01-13 20:07

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

馬兒也會擺pose！春夏Gucci廣告充滿神話色彩

2020-01-13 18:38

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-13 17:59

G-Shock攜手陳冠希潮牌CLOT 打造話題限量表，網：今年必收！

2020-01-13 17:49

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-13 17:49

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

Rado首發腕表上手王柏傑搶自拍 驚呼「這真的非常適合我本人」

2020-01-13 17:18
看更多

熱門文章

他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

2020-01-14 16:58

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

春節機票訂了嗎？《孤獨星球》嚴選：2020年最值得造訪的十座城市（上）

2020-01-14 15:36

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

2020-01-14 18:31

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

foodpanda調整計薪方式變相減薪？ 外送員醞釀1月16日罷工

2020-01-14 12:29

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

孫藝珍《愛的迫降》秀美鞋 千金小姐連拖鞋也要很時尚

2020-01-14 16:03

30歲男厭倦工作想轉行 過來人給經驗勸三思

2020-01-14 18:14

釜山來回2千有找！歡慶開航9周年 釜山航空全航線999元

2020-01-14 14:38

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

2020-01-14 15:10

春節返鄉車潮估22日湧現 小心避開雲林四大地雷壅塞段

2020-01-14 13:12

住宿機構補助到2月15日 還有1萬7000多人還沒申請

2020-01-14 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top