鼠年喵喵叫！貓小姐Ms.Cat攜手誠品expo超萌迎新年

貓小姐Ms.Cat攜手expo誠品生活文創平台，獨家推出多款超萌新年好物。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

貓咪魅力無法擋！今年生肖主角雖然是老鼠，但可愛又療癒的喵星人，私毫不客氣的佔領各大版面。今年首次與expo誠品生活文創平台合作，獨家推出多款超萌新年好物，更賣萌打造貓奴必訪打卡點。

獨家推出超萌「喵滿財吉祥春聯」。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

農曆新年家家戶戶少不了的吉祥春聯，expo誠品生活文創平台獨家推出超萌「喵滿財吉祥春聯」，讓貓星人填滿春聯每個角落，「喵」、「財」、「滿」一套三張，讓鼠年有貓又財又有滿滿好運！小朋友最期待的過年紅包也少不了貓，寫著「招福滿財」吉祥話的「貓小姐招福紅包袋」，紅包袋上還有大貓帶著小貓的可愛圖畫，送給大朋友小朋友都特別有意義。

精選貓小姐Ms.Cat知名繪本《台灣貓日子》經典作品，推出「2020絕喵好年曆」。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

「2020」年日文發音(NyaoNyao)酷似貓咪「喵～喵～」叫聲，貓奴們桌上怎能少了「2020絕喵好年曆」！精選貓小姐Ms.Cat知名繪本《台灣貓日子》經典作品，帶有濃濃台灣懷舊氛圍，看貓星人如何用人類姿態重現你我熟悉的生活場景，絕對是貓奴2020必備好物！

圖／expo誠品生活文創平台、聯合數位文創提供 分享 facebook

即日起至2/9，誠品人會員於expo誠品生活文創平台消費滿1,000元即贈「貓小姐Ms. Cat 好運喵喵來限量套組」，春節除夕至初五（1/24至1/29）還有限量的優惠商品組合，不限會員消費也可以128元加價購買「貓小姐Ms. Cat 2020絕喵好年曆」。數量有限，歡迎把握機會。

圖／午後小食光、不二堂、聯合數位文創提供 分享 facebook

致力培育台灣新創文化設計品牌的誠品生活文創平台expo，精選多款貓小姐Ms. Cat跨界合作商品：復古竹簍造型禮盒有可愛喵星人置身兒時年節場景，還附贈貓咪賀年卡；以戳戳樂遊戲概念聯名設計的明星商品「戳茶趣」，還有各種風格貓小姐陪你輕鬆泡好茶茶包組，趣味又療癒，邀大小朋友與萌貓一同迎新年。