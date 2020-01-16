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過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

過年送跨界禮盒最有面子

就要過年了，是不是還為了送禮而傷腦筋呢？返鄉與長輩拜年或第一次到婆家過年還在找那些讓人收到就覺得超氣派的禮盒品牌嗎？快找些跨界禮盒吧！跨界是一個越來越熱門的趨勢，越來越多品牌都在瘋跨界，而過去一年裡也有不少品牌推出了跨界合作的禮盒，像是白蘭氏、詩特莉、一之軒都推出了討論度相當高的跨界合作的禮盒，快來看看《DailyView網路溫度計》幫大家整理出網友討論度最高的10大跨界合作禮盒品牌吧！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》我們羅列所有超商、電商平台過去一年有販售的禮盒品牌，適合年節送禮，且不需要冷凍、冷藏的禮盒品牌，看看這些品牌是如何做跨界，又有多少網友在討論這些跨界合作禮盒品牌呢？我們一起來開開眼界吧！

跨界合作禮盒排名

No. 1－白蘭氏

送禮常勝軍白蘭氏，今年抓緊跨界合作趨勢，借重藝術家董陽孜的創作為禮盒增添新意，以「精．氣．神．明．御四方」等七字，詮釋四大主力商品：鷄精提振「精」力、燕窩滋養「神」韻、養蔘飲固補元「氣」、以及葉黃素飲呵護「明」亮等訴求，充分展現品牌理念，是美學與品味的最上乘之選。

此外，白蘭氏也攜手日本京都文青潮牌「SOU・SOU」，推出養蔘飲搭贈限量行李箱的特殊規格組合，而只要在指定通路購買白蘭氏禮盒到達一定門檻，就可再把「SOU・SOU」保溫瓶帶回家，引發消費者爭相搶購，讓白蘭氏再度奪得年度送禮之冠。

白蘭氏 ╳ 董陽孜聯名禮盒

image source:白蘭氏

image source:白蘭氏

No. 2－詩特莉手工餅乾

一般人所熟知的「AUNT STELLA」詩特莉手工餅乾，其實品牌本身的吸引力就已經相當足夠，不過詩特莉也與其他品牌相互跨界聯名推出禮盒。他們曾與茶飲業者「京盛宇」搭配茶葉推出「在地取茶」聯名禮盒，相當受到歡迎。

去年年底也與青雲畫廊推出聯名公益禮盒，並採用新生代藝術家詹喻帆的畫作為禮盒封面，每販售一筆該款禮盒，就會捐20元予兒福聯盟，幫助弱勢兒童，結合美學之外又結合了公益，是別具有意義的跨界聯名禮盒。

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AUNT STELLA ╳ 青雲畫廊

No. 3－一之軒

一之軒在今年中秋與勵馨基金會甜心工坊推出跨界聯名禮盒，以手工餅乾搭配耳掛咖啡包，以「午茶」的方式來包裝禮盒，在享受下午茶之餘，還能做公益，因此獲得不少消費者喜愛。

一之軒也在40週年，與乖乖、LINE FRIENDS做跨界聯名，不過並非禮盒形式而是單包裝的零售食品，口味上的聯名也讓不少網友好奇而期待著。

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image source:FB／甜心工坊

No. 4－金格食品

金格食品在去年4月時曾與日本知名藝術大師八木彩合作，推出設計餅乾禮盒，以「對旅行的嚮往」為題呈現設計，內裝的手工餅乾更以8國經典食材為元素，像是在進行一場環遊世界的冒險之旅一樣，是別有寓意的聯名禮盒。

除此之外，金格食品也推出小朋友喜愛的佩佩豬聯名禮盒，可愛的包裝與小朋友喜愛的點心，是相當適合送給家中有小朋友親友的禮盒首選之一。

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image source:FB／金格 KONIG FOODS

No. 5－喜憨兒烘焙坊

喜憨兒烘焙坊去年中秋與知名插畫家「幾米」合作推出聯名禮盒，選用其作品《閉上眼睛一下下》，期望透過作品的溫暖力量吸引更多人為公益盡一份心力，吸引不少喜歡幾米畫作的消費者購買。

喜憨兒烘焙方與幾米的聯名禮盒一次還推出許多形式的包裝，不同的禮盒內容搭配著不同的插畫包裝，讓人感受到不同的溫暖力量，不只有收藏價值，更有愛心的展現。

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image source:FB／幾米S.P.A.

No. 6－森永製菓

知名糖果製造大廠森永製菓，過去就經常以各種形式推出跨界聯名商品，像是與全聯、超商等合作推出牛奶糖系列的食品，都大獲好評。去年也推出與「卡娜赫拉」合作的禮盒，今年延續去年的形式，再度與卡娜赫拉合作。

不過這次春節禮盒是推出「卡娜赫拉的小動物」聯名的包裝，也就是大家都熟悉的那些小動物們，讓他們裝扮成老鼠與起司，可愛的包裝引起不少消費者注意。

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image source:FB／台灣森永製菓股份有限公司

No. 7－伊莎貝爾 ISABELLE

知名喜餅品牌伊莎貝爾，也積極做跨界聯名，拓展消費市場，去年就與YouTuber蔡阿嘎合作，推出以兒子蔡桃貴作為聯名的限量周歲禮，從包裝到餅乾造型甚至巧克力都以蔡阿嘎一家為設計重點，設計巧思大獲好評。

伊莎貝爾也與知名馬來貘插畫家Cherng再度合作推出繼土鳳梨酥之後的聯名餅乾禮盒，黑白金三色的設計，不管是送禮或自己收藏當相當合適，因此獲得不少喜歡馬來貘收藏者的喜愛。

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image source:翻攝自伊莎貝爾官網

No. 8－萬歲牌

鮮少與其他品牌做聯名的萬歲牌，也在去年與知名上海餐廳「紅豆食府」聯名推出健康養生的年節禮盒，將萬歲牌的招牌核果與點心做結合，一次推出了三種點心，娃娃酥心糖、花生牛軋糖、南棗御璽核桃都相當受歡迎，也頗具有討論度。

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image source:翻攝自卡熊價格

No. 9－辻利茶舗 TSUJIRI

辻利茶舗在去年中秋與知名茶品牌「不二堂」合作，兩茶融合的情境下碰撞出讓不少消費者驚喜連連的口味與商品包裝。簍空的窗雕設計，將京都狐狸與台灣黑熊放入剪影中，透過裡面的小夜燈，燈光照射所出來呈現的設計畫面讓許多網友驚嘆是相當漂亮的設計，該禮盒更因為大受好評，讓原先中秋的限定禮盒，小小改款之後再度上市。

image source:FB／TSUJIRI Taiwan

No. 10－六月初一

知名的「8結蛋捲」品牌六月初一，也與不少品牌進行跨界聯名合作，討論度最高的莫過於與成真咖啡的聯名禮盒，招牌的8結蛋捲與沖泡咖啡的組合，相當受到歡迎。六月初一也與歐可茶葉合作推出聯名阿薩姆紅茶口味，也造成不小的討論度。

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image source:翻攝自六月初一官網

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『跨界聯名禮盒品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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