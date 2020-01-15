還沒做完就賣光！龔遵慈的「小清新」珠寶依舊搶手

在沉潛兩年後，台灣珠寶設計師龔遵慈在今年再度推出全新創作，以將近一年的時間，打造出名為「小清新」系列共15件珠寶，還沒正式銷售就已被熟客訂光，足見她所遵循的「減法美學」依舊獲得青睞。

龔遵慈在台灣珠寶設計師中是一個異數，從來不事先畫設計稿，她說「當找到適合的原料後，（珠寶）樣子就在我腦子裡浮現了」。就像是在全新創作的「小清新」系列中，一枚紫色的蛋白石的花瓣胸針，就是龔遵慈在十餘年前就想要做的設計了，雖然是首次使用，但最終的成品也與她所想像的相差無幾。在這極為迷你系列創作中，多數主題都是呈現花朵、樹葉和昆蟲，以及招牌的機器人胸針，龔遵慈解釋「雖然看起來都是花草，但卻不是真實的存在於現實中」，因為每一個線條都是她逐步所摸索出來的仿大自然型態。