還沒做完就賣光！龔遵慈的「小清新」珠寶依舊搶手
在沉潛兩年後，台灣珠寶設計師龔遵慈在今年再度推出全新創作，以將近一年的時間，打造出名為「小清新」系列共15件珠寶，還沒正式銷售就已被熟客訂光，足見她所遵循的「減法美學」依舊獲得青睞。
龔遵慈在台灣珠寶設計師中是一個異數，從來不事先畫設計稿，她說「當找到適合的原料後，（珠寶）樣子就在我腦子裡浮現了」。就像是在全新創作的「小清新」系列中，一枚紫色的蛋白石的花瓣胸針，就是龔遵慈在十餘年前就想要做的設計了，雖然是首次使用，但最終的成品也與她所想像的相差無幾。在這極為迷你系列創作中，多數主題都是呈現花朵、樹葉和昆蟲，以及招牌的機器人胸針，龔遵慈解釋「雖然看起來都是花草，但卻不是真實的存在於現實中」，因為每一個線條都是她逐步所摸索出來的仿大自然型態。
自認風格介於寫實與抽象之間的龔遵慈認為，「簡約的線條才有力量」，所以在小清新系列珠寶裡，她花最多的時間都在調整素材的型態。像是模仿了樹枝的珊瑚就是龔遵慈「刻意」創作出來的設計，她說「因為要戴得好看，才會拿出來」，所以每個細節都需要不斷的琢磨。加上她的顧客多是購買來在日常生活中使用，龔遵慈也選用折光率較低的月光石、葡萄石、台灣藍寶等材質為主；即便是現成拋光過的碧璽，她也會把稜角磨鈍，讓反射光澤更為溫潤。一如龔遵慈給人的印象，每一件小清新的胸針都是經由她親手從原石打磨、切割出寶石，感受得到溫暖又質樸的力量。
留言