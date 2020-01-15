傍晚別忘了抬頭！台北101首度把林明弘藝術作品穿上身

走在台北街頭別忘了抬頭看台灣第一高樓！今天晚上六點半，台北101將化身全台最大型的公共藝術，把藝術家林明弘的作品穿上身！

台北當代藝博會即將於本週五開展，台北當代與台北101大樓合作，首度把公共藝術作品穿上身，將在外牆呈獻藝術家林明弘的數位藝術作品。

第二屆的台北當代，嘗試讓藝術打破時間與空間的限制，走出展會本身。台北當代藝博會聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）透露，在香港舉辦藝博會時，跟環球貿易廣場（ICC）合作的經驗十分成功。來到台灣，我們當然也期待能跟指標性的台北101大樓進行合作，「很高興在今年實現了這個令人期待的計畫。」

林明弘是台灣在國際舞台上最知名的藝術家之一，擅長用意想不到的方式探討尋常可見的主題。在他此次打上台北101外牆的數位作品，只見台北101現代化的玻璃外牆似乎已被傳統的花窗取代，逐漸融入夕陽餘暉；窗戶與窗戶的錯落交疊，宛如過去與現在時刻交錯的萬花筒；而外牆的古錢幣不斷重複交疊，宛如鏡頭展現現代城市.........