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升級版草苺大福！ PABLO「草莓大福起司塔」大小尺寸都滿足

2020-01-14 23:28聯合報 記者張芳瑜／即時報導

草莓控快把握冬季一飽口福！起司塔專門店PABLO即日起推出季節限定口味，以日式和菓子草莓大福為發想的「草莓大福起司塔」，在2020年一年全新的開始帶來全新視覺、味覺享受；法式烘焙PAUL也推出了以香甜的大湖草莓、法式技法做成繽紛的甜點與麵包。

PABLO推出充滿年節喜慶氛圍的「草莓大福起司塔」，讓台灣的甜品控在農曆年期間不用去日本也能享用日本象徵福氣的甜點。PABLO此次推出的「草莓大福起司塔」，裹著紅豆鮮奶油的粉色麻糬與經典起司塔結合，彷彿豪華版草苺大福，共有大塔、迷你塔可選擇，大塔將於即日起至1/21接受預購，每顆售價588元，預購再享九折優惠，1/22~2/2可於門市購買，而迷你版的「草莓大福起司塔」也將於1/10起於門市登場。季節限定款還有在經典巧克力起司塔上鋪上蔓越莓、藍莓、覆盆莓、草莓等多種莓果的「美莓四重奏巧克力起司塔」，微酸的綜合莓果和濃郁的巧克力組成美妙滋味。

另外，PAUL選用大湖草莓推出「草莓香緹奶酥塔」、「草莓慕斯夏洛特」、「草莓戀人咕咕霍夫」。其中，升級版的「草莓芙蕾雅夏洛特」，以高雅的造型收服草莓控的心，做為生日蛋糕也適合，法國直送的夏洛特蛋糕，中間填入了冰涼的奶香蛋黃餡，像冰淇淋般口感，奶香濃郁不膩；手指餅乾外側薄薄糖粉，帶來微脆糖霜口感，搭配大顆多汁的新鮮草莓，微微酸度配上奶香蛋黃餡，大人小孩都喜歡。即日起至3/1，加入PAUL LINE好友，可享草莓系列商品第二件88折優惠。

PABLO「美莓四重奏巧克力起司塔」，每顆售價658元。圖／PABLO提供
PABLO「美莓四重奏巧克力起司塔」，每顆售價658元。圖／PABLO提供
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PABLO迷你「草莓大福起司塔」，每顆售價88元。圖／PABLO提供
PABLO迷你「草莓大福起司塔」，每顆售價88元。圖／PABLO提供
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PABLO「草莓大福起司塔」，每顆售價588元。圖／PABLO提供
PABLO「草莓大福起司塔」，每顆售價588元。圖／PABLO提供
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PAUL推出各式草莓甜點、麵包。圖／PAUL提供
PAUL推出各式草莓甜點、麵包。圖／PAUL提供
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巧克力甜點

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