打卡送300元「入厝三寶」小菜！丰禾日麗進駐板橋

王品集團旗下的台菜餐廳「丰禾日麗台式小館」，繼去年首店於台北松江商圈開幕後，自1月15日將於板橋環球購物中心開設第二間分店。為慶祝開幕，首3日參與打卡活動，就可獲得價值300元的「入厝三寶」一份。

丰禾日麗集結了台灣南北地方菜、辦桌菜等台味料理，包括有糖醋鱸魚、功夫芋泥雞、古早味滷豬腳等菜色，乃是王品首個純台菜的餐廳品牌。即將開幕的板橋店，集結百餘支傳統的玻璃醬油瓶、酒瓶，打造全台首座雙色酒瓶水晶燈；另外還有六角紅磚地面、古早味餐具等等元素，打造出復古的辦桌氣氛。

隨著春節時刻將至，店內也集結多款人氣菜色，在1月25日至2月2日期間，推出期間限定的年菜套餐，4人份的四方來財丰享餐，每套2099元；8人份的八方鴻運丰盛宴則為5,999元。其中的福壽全佛跳牆，就集結13種食材，蒸煮5小時而成。另外至1月23日期間，用餐滿千即贈送「丰禾日麗好事聯聯＋財運旺旺鳳梨煮茶券」；1月25日至2月2日，用餐滿800即可參與抽獎，有機會獲得2人丰享餐。

為慶祝新店開幕，1月15日至1月17日，至板橋環球店消費並參與打卡活洞，即可獲得桔香糖醋雞、櫻花蝦米糕、甜蜜炸湯圓等「入厝三寶」，價值300元。