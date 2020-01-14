翻轉觀看體驗 台達8K投影技術驚豔日本

台達與日本東京知名森美術館合作，以全球唯一的8K投影技術演繹現代藝術影音作品。台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊指出，台達透過科技創新，同時呈現藝術作品壯麗與纖細的美感，為社會帶來新的觀看體驗。

台達今晚在東京邀請上百名日本頂尖企業高層出席8K貴賓之夜，台達日本分公司總經理柯進興在會前記者會指出，除了與森美術館合作，日本總務省過去也曾邀請台達運用8K投影技術，展演預錄好的古典藝術舞台，播放時可產生令人震撼的臨場感。

柯進興表示，台達朝著提供創新解決方案及保護環境的目標而努力，電源、風扇技術為世界第一，並在產業自動化、視訊、再生能源等領域持領先地位，全球有175個營業據點、37個工廠、69個研發中心。

日本面臨高齡化、少子化、氣候變遷等多項問題，加上目前發展中的IoT、5G趨勢，台達不斷投入多元領域產業。柯進興表示，在能源基礎設施部分，台達提供太陽光電系統、蓄電系統；產業自動化領域，則有馬達、機器人、變壓器技術等。至於智慧樓宇，台達在建築物放置多個感應器，觀測樓宇能源利用效率。另為加強豐富人們生活，更製造出優良的8K、4K投影設備。

柯進興說，台達技術還展現在社會關懷面，日本岡山2018年豪雨致災，當地基礎設施遭到嚴重破壞，北海道同年也發生大地震，通信設備中斷、手機不通，台達分別提供太陽光電系統跟蓄電池，協助民眾應急。

郭珊珊指出，台達致力發展能源效率、氣候教育，作為世界等級的合作公民，2006年至今在全球蓋了27棟綠建築，2007年起出席聯合國氣候峰會，更在近年最重要的2015年巴黎氣候峰會上舉辦周邊會議，向世界展現台達的努力。

郭珊珊表示，台達此次與森美術館合作「未來與藝術展」，透過8K投影機的3300萬畫素超高解析度投影在280吋大屏幕，協助藝術家完成作品，呈現「壯麗纖細美」的畫面。

台達在日本推廣8K投影創新應用，也積極在文化藝術領域建立新合作模式，除了與森美術館合作，郭珊珊說，台達過去也與NHK Enterprises耗時1年半、100萬美元，推出全球第一支8K環境紀錄片「水起．台灣」，以8K微美影像展現台灣水景，在日本NHK BS 8K衛星頻道從去年3月播放至今。