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台達8K投影演繹現代藝術 登上東京森美術館

2020-01-14 21:43聯合報 記者吳姿賢／即時報導

台達積極拓展8K投影應用，近期首度與日本東京知名森美術館合作「未來與藝術展」，透過獨步全球8K技術，展示現代投影藝術作品的壯闊與唯美。台達今天在東京森大樓舉辦貴賓之夜，邀上百名日本頂尖企業高層近距離觀看8K投影，人文與科技激盪帶來嶄新體驗，更為藝術注入新生命。

台達8K投影是全球獨有科技，此次與領銜日本現代藝術的森美術館合作，可稱為「強強合作」，吸引多家日本企業高層慕名而來，親至今晚的台達貴賓之夜。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華致詞表示，台達致力於提供最好、最節能的科技，涵蓋電力電子、自動化和基礎設施等領域，為人類社會創造更美好的明天，其中深受矚目的8K投影技術能力在工程團隊的堅持下，過去三年來快速發展，台達也嘗試與世界一流博物館、美術館、劇院合作創新展演。

台達此次與森美術館合作的現代藝術影音作品「深度冥想」，是以AI科技將生命、愛情、忠誠等抽象概念自動生成影像，串接為一小時影音，去年11月19日展出以來一直受到外界關注。

鄭崇華指出，「深度冥想」透過台達8K投影技術在280吋大屏幕展示，令人驚嘆的視覺體驗及精緻細膩影像呈現，跨越高科技與人文藝術藩籬，讓觀眾融入作品中的深層內涵，為現代藝術注入新生命，是台達投影創新應用的新里程碑。

日本今年夏天將舉辦東京奧運，台達日本分公司總經理柯進興表示，此賽事將預期為整個社會和人們生活帶來重大變化，包括8K視訊顯示和5G通訊技術應用的普及、基礎設施更新及城市重建。在這波改變的浪潮中，台達持續為客戶提供各式先進節能產品和解決方案，拓展商機。

柯進興舉例，台達的樓宇自動化解決方案，為大型購物中心打造節能舒適的購物環境，並複製到全國分店。節能照明也導入知名會議設施業者及大型連鎖專賣店，協助整體照明汰舊換新。

台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，8K投影具細膩、色彩飽和優勢，在「深度冥想」場景變化時，創造真實又如夢的冥想空間。台達去年也與NHK Enterprises推出全球首個8K環境紀錄片「水起・台灣」，以世界級企業公民角色推廣水資源教育。

台達電子董事長海英俊指出，8K投影完美演繹未來藝術，也成功與日本傳統戲劇合作，大屏幕真實呈現舞台細節，讓觀眾彷彿親臨現場。

森美術館資深顧問南條史生說，若沒有8K投影技術就無法成就此次展覽，在尋找技術過程中艱辛萬分，感謝台達的協助才能讓展覽如此成功。8K投影跟5G、IoT技術都是未來趨勢，希望透過藝術結合，達成科技就是人生、人生就是科技的境界。

台達高層主管今出席在東京舉辦的8K貴賓之夜。台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事...
台達高層主管今出席在東京舉辦的8K貴賓之夜。台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊（左起）、台達電子董事長海英俊、Digital Projection CEO華健豪、台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華、台達視訊事業部總經理傅潔、台達日本分公司總經理柯進興。圖／台達提供
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