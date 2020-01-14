吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

沈浸在梵谷美麗又哀愁的藍色星夜裡、被溫暖的黃色向日葵圍繞...今年最值得期待的話題展覽之一，「再見梵谷-光影體驗展」(Van Gogh Alive)巡迴全球超過50個城市，已累積超過600萬參觀人次紀錄，台北場將於1/15日起於新光三越信義新天地A11館六樓正式登場。此展覽最特別的是，6公尺動態巨幕展示3,000幅​梵谷經典作品，透過科技、聲光、音樂與嗅覺等多重感官體驗的沈浸式體驗，真正「走入」梵谷名畫中也不成問題。

「再見梵谷-光影體驗展」是國內首個以世界級經典畫家為主題的沉浸式光影藝術展，透過投影系統，以40多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合​最高達6公尺的巨型螢幕，親自體驗梵谷的3千幅名畫悠遊於身邊。

荷蘭後印象派巨匠梵谷的「向日葵」、「星夜」、「麥田群鴉」等經典名作與珍貴手稿，轉作光影流動的動態影像，搭配李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈等大師音樂，一幅幅畫作的轉變流轉，有如進入梵谷夢境的轉換，帶來全新的觀展體驗，梵谷一幅幅作品以各角度穿梭於觀者身邊，彷彿親自走進梵谷所揮灑出的魔幻空間。

「再見梵谷-光影體驗展 Van Gogh Alive」 台北場​活動資訊 時間：2020年1月15日(三)至4月5日(日) 11:00 - 20:00 地點：新光三越信義新天地A11館六樓(台北市信義區松壽路11號) 活動與售票資訊：https://​bit.ly/VanGoghAliveTW