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817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

香奈兒2020全新山茶花高級珠寶 可轉換設計自由演繹

2020-01-14 18:05聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

珠寶設計的世界裡，自然的萬物萬事、俯拾皆來，都是靈感。但唯有一種花卉情有獨鍾，那就是雌雄同株、香奈兒女士獨鍾的「山茶花」。山茶花在香奈兒女士的生命中擁有多重意義，山茶花是自由、是解放、是不變的摯愛、更是特異獨行的品味。而

香奈兒則在2020年再度帶來《Bouton de Camélia》山茶花系列高級珠寶的兩個子系列與六件新作，以可轉換式設計，兼具摩登與優雅風情。

人們喜愛珠寶，除了因為寶石的光芒，更因配戴時能令心情愉悅。全新的2020《Bouton de Camélia》山茶花系列高級珠寶因而使用了柔美的18K粉紅金，除了能與不同膚色的皮膚相映襯，更可與白金、黃金，自由混搭。而山茶花的花蕊這次也變身巧妙機關：一旦按壓花朵蕊芯，手鍊與長項鍊都能自由調整長度，自由穿梭在長鍊、雙鍊、Y字鍊、腰鍊等不同形式之終，更為全身造型帶來豐富搭穿樂趣。

而另一件「Extrait de Camélia指間戒」除了以18K粉紅金鑲嵌鑽石，特殊的結構可讓左右兩側的戒圈旋轉，進而在指尖呈現迥然不同的配戴方式：她是一次開展在手指間的三朵鑽石山茶花，也可以群集綻放於同一手指上，花團錦簇、其樂無窮。

CHANEL，Extrait de Camélia耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，1...
CHANEL，Extrait de Camélia耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，18萬4,000元。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL，Bouton de Camélia指間戒，18K白金鑲嵌鑽石，11...
CHANEL，Bouton de Camélia指間戒，18K白金鑲嵌鑽石，117萬4,000元。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL，Extrait de Camélia指間戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，...
CHANEL，Extrait de Camélia指間戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，30萬2,000元。圖╱CHANEL提供。
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CHANEL推出2020全新Bouton de Camélia山茶花系列高級珠寶...
CHANEL推出2020全新Bouton de Camélia山茶花系列高級珠寶，共分兩個子系列與六件新作，展現出女性的自由、摩登與多變優雅。圖╱CHANEL提供。
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珠寶香奈兒

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