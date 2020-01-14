「以圖搜圖」因她而生 翹臀珍為VERSACE秀美胸

去年九月在米蘭時裝周的秀場上，VERSACE邀來曾經在2000年穿紅品牌設計的一款綠色透膚禮服的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，人稱翹臀珍）擔任壓軸主秀，頓時成了當天社群洗版的話題。而近日品牌釋出2020春夏形象廣告又是由珍妮佛羅培茲主演，再度延續雙方這個二十年的淵源。

當初在秀上珍妮佛羅培茲展示的服裝就是以2000年她穿紅的那套綠色叢林印花裝為靈感復刻的新款式，本次在廣告中，她除了再度展演叢林印花系列作品之外，也換上幾款剪裁特殊的黑色洋裝，秀出豐腴的美胸與苗條的腰線，整體健美的形象非常性感。另一件紅色流蘇短洋裝，更是辣翻全場。

在這組由著名攝影組合Mert Alas與Marcus Piggott掌鏡的形象廣告中，除了珍妮佛羅培茲之外，坎達爾珍娜（Kendall Jenner）也同為主角，在「現代科技」為拍攝主體架構中，兩人在畫面裡將自己的名字輸入搜尋欄，象徵新世代的人們透過網路塑造的身份來確立自己的自我形象，也呼應了當初因為珍妮佛羅培茲2000年掀起的VERSACE禮服風潮進而讓google研發「以圖搜圖」功能的這個典故。「在我的事業生涯中，叢林印花禮服的確代表了一個重要的時刻。我認為VERSACE代表自強，為世界帶來美麗的事物。能與好友Donatella再度合作拍攝這輯極為動人的廣告，並從經典的時尚歷史中一同創造新鮮、新穎的事情，可說是美夢成真。」珍妮佛羅培茲表示。