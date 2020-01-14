板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

板橋大遠百正式加入百貨「百億俱樂部」，2019在精品、餐飲、美妝三大成長引擎帶動下，年度業績首度突破100億、年成長3%，全年吸引2,500萬人次造訪，來客成長5%。而新北眾家百貨都在期待的捷運環狀線，板橋大遠百預估，第一階段將有利新店、中永和、新莊地區民眾造訪，預期開通後來客數可再成長5%至10％。

板橋大遠百業績首度破百億，加入百貨「百億俱樂部」。圖／板橋大遠百提供 分享 facebook

2019年，板橋大遠百成績單公布，業績首度破百億，當中精品成長10％，精品業績店王為GUCCI，年度業績突破2億。餐飲成長8%，當中鼎泰豐為餐飲店王，業績突破3億，另外，city’super業績也達3億、海底撈業績突破2億，新葡苑、金色三麥業績都破億。

鼎泰豐在板橋大遠百年度業績突破3億，為餐飲店王。記者江佩君／攝影 分享 facebook

化妝品成長5％，5大破億美妝分別為SK-II、ESTEE LAUDER、Dior、LANCOME、CHANEL。另外，板橋大遠百指出，板橋人口、出生率持續成長，有許多新居民入住，結婚帶動珠寶需求、新生兒出生則帶動童裝，這也是珠寶、童裝表現較其他百貨亮眼的原因，從珠寶品牌I PRIMO在2019年業績破億，可看見此需求。

GUCCI在板橋大遠百年度業績突破2億，為精品店王。記者江佩君／攝影 分享 facebook

板橋大遠百指出，春節人潮不輸周年慶，大年初一福袋更是吸人潮的因素之一，今年初一福袋推出限量2千份，今年福袋獎項從去年24項增加至今年31項，中獎率提升3成。頭獎為價值53萬5,000元的NISSAN MARCH。消費者可用現金2千元購得福袋，內含遠百商品券2千元、抽獎券一張，將於初一早上8點於一樓廣場現場排隊販售。