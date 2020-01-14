拍照要排隊！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名店」開進高雄　獨家周邊商品小心買到想剁手

南台灣的朋友過年有新的打卡聖地可去囉！7－ELEVEN再度攜手日本超人氣卡通肖像「卡娜赫拉的小動物」，於高雄新崛江商圈開出第二家品牌聯名店，也是7－ELEVEN在南台灣的第一家品牌聯名店，昨天（1月13日）試營運就吸引上百人前往朝聖，想拍照得排隊才行；店內設計大量使用作者首度開放海外店鋪使用的趣味元素，同時也推出門市限定「CITY CAFE X卡娜赫拉的小動物」聯名咖啡杯、獨家周邊商品等，現場宛如小型卡娜赫拉遊樂園。

南台灣首家「7－ELEVEN X卡娜赫拉的小動物」聯名店約49.4坪、共有33個座位，跳脫以往的粉色系，牆面大量使用粉黃色系的冰涼檸檬、粉藍色系的萬里晴空曬衣圖，凸顯南台灣的好天氣，天花板大量使用天鵝圖中的星星，地板則使用落葉款呈現悠閒在樹下玩樂的空間概念，各種萌到爆表的獨家設計，讓粉絲不用出國就可以看到。

休憩用餐區是另一個亮點，打造P助與粉紅兔兔乘著天鵝翱翔的造型公仔、喝現萃茶的P助與喝咖啡的粉紅兔兔公仔，是超夯的拍照熱點；店內還展示了日本空運來台的絨毛娃娃、各式公仔及作者親簽的簽名板，現場販售多款獨家周邊商品，即日起至3月11日可享任2件9折。