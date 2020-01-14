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畢卡索真跡 佳士得藝術拍賣台北兩日快閃預覽

2020-01-14 16:58聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

本週台北散發濃郁藝術氣息，除了有當代藝術博覽會與ONE ART Taipei同時於1月17日登場，佳士得拍賣倫敦藝術拍品預展也正於一月14與15兩日在西華飯店三樓宴會廳展出。本次展品共橫跨「印象派及現代藝術」、「超現實主義」與「戰後及當代藝術」三個不同拍賣會主題，共14件展品，箇中藏品甚至包含了畢卡索、達利真跡；而主軸之所以鎖定於「戰後及當代藝術」，除了因本週台北共有多場藝術博覽會即將登場，佳士得同時觀察到台灣藏家對戰後及當代藝術的需求，因而首次將多件藏品帶至台北展出。

像是雖出身亞洲、但在全世界享有高知名度的奈良美智的大型創作《深夜》是2004年作品。圓形的創作直徑180公分，其中繪有奈良美智經典的大眼人像、眼中並閃爍奇異光彩；畢卡索的《室內的瓶花》創作於1953年，此幅畫作隱藏著一段畢卡索與馬諦斯的珍貴友誼，畫作更見證了畢卡索的倒數第二任謬思：弗朗索瓦吉洛（Françoise Gilot）。

由於弗朗索瓦吉洛是唯一一任主動離開畢卡索的情人，兩人年紀相差更達40歲之多。弗朗索瓦吉洛的年輕活力、與兩人關係的變化，都在畫中以植物、色彩和細節，低調訴說了畢卡索的心緒心境。屬超現實名匠的雷尼馬格利特（Rene Magritte），則不強調畫作技法，但以觀念、元素上的對比見長。本次展出的《與快樂相會》（1962年），就透過日夜交錯、室內室外的模糊情境，引領觀者神遊於脫逸常規的魔幻時光。

畢卡索的《室內的瓶花》暗藏有和馬蒂斯的友誼，復有與戀人Françoise Gil...
畢卡索的《室內的瓶花》暗藏有和馬蒂斯的友誼，復有與戀人Françoise Gilot已逝的情意。圖╱佳士得提供。
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僅於本月14、15日兩日假西華飯店三樓展出，佳士得帶來倫敦三場拍賣的14件作品，...
僅於本月14、15日兩日假西華飯店三樓展出，佳士得帶來倫敦三場拍賣的14件作品，並包含達利與畢卡索真跡各乙件。圖╱記者釋俊哲攝影。
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雷尼馬格利特（Rene Magritte）的《與快樂相會》，有矛盾、也有魔幻現實...
雷尼馬格利特（Rene Magritte）的《與快樂相會》，有矛盾、也有魔幻現實隱於其中。圖╱佳士得提供。
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畢卡索佳士得奈良

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