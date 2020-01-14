畢卡索真跡 佳士得藝術拍賣台北兩日快閃預覽

本週台北散發濃郁藝術氣息，除了有當代藝術博覽會與ONE ART Taipei同時於1月17日登場，佳士得拍賣倫敦藝術拍品預展也正於一月14與15兩日在西華飯店三樓宴會廳展出。本次展品共橫跨「印象派及現代藝術」、「超現實主義」與「戰後及當代藝術」三個不同拍賣會主題，共14件展品，箇中藏品甚至包含了畢卡索、達利真跡；而主軸之所以鎖定於「戰後及當代藝術」，除了因本週台北共有多場藝術博覽會即將登場，佳士得同時觀察到台灣藏家對戰後及當代藝術的需求，因而首次將多件藏品帶至台北展出。

像是雖出身亞洲、但在全世界享有高知名度的奈良美智的大型創作《深夜》是2004年作品。圓形的創作直徑180公分，其中繪有奈良美智經典的大眼人像、眼中並閃爍奇異光彩；畢卡索的《室內的瓶花》創作於1953年，此幅畫作隱藏著一段畢卡索與馬諦斯的珍貴友誼，畫作更見證了畢卡索的倒數第二任謬思：弗朗索瓦吉洛（Françoise Gilot）。