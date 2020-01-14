繼光香香雞過年發紅包 8折紅包券登入直接領

鼠年春節即將來臨，為搶攻春節商機，繼光香香雞不但不漲價，更於春節期間大灑會員紅包，預計發出上千份8折紅包券回饋粉絲，1/23至1/29下載繼光香香雞會員APP，登入會員即可於「優惠券」區限時領取8折紅包券，於1/24至1/29(共計六日)可兌換使用。

看好春節期間消費人潮，1/16至2/9共25天，繼光香香雞於全台38間門市推出「樂不思薯(鼠)分享餐」，含中份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、樂薯(原味)，春節分享價188元(西門店、信義ATT專櫃、台中港三井專櫃、台中高鐵專櫃、板橋環球專櫃除外)。此外，繼光香香雞雙連店、板橋環球專櫃、淡水店、府中店四間門市另也推出「大雞大利分享餐」含大份香香炸雞及鮮炸魷魚，春節優惠套餐價218元 (原價240元)。繼光香香雞期待透過春節活動強檔，可帶動約2成左右的業績成長。