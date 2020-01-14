繼光香香雞過年發紅包 8折紅包券登入直接領
鼠年春節即將來臨，為搶攻春節商機，繼光香香雞不但不漲價，更於春節期間大灑會員紅包，預計發出上千份8折紅包券回饋粉絲，1/23至1/29下載繼光香香雞會員APP，登入會員即可於「優惠券」區限時領取8折紅包券，於1/24至1/29(共計六日)可兌換使用。
看好春節期間消費人潮，1/16至2/9共25天，繼光香香雞於全台38間門市推出「樂不思薯(鼠)分享餐」，含中份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、樂薯(原味)，春節分享價188元(西門店、信義ATT專櫃、台中港三井專櫃、台中高鐵專櫃、板橋環球專櫃除外)。此外，繼光香香雞雙連店、板橋環球專櫃、淡水店、府中店四間門市另也推出「大雞大利分享餐」含大份香香炸雞及鮮炸魷魚，春節優惠套餐價218元 (原價240元)。繼光香香雞期待透過春節活動強檔，可帶動約2成左右的業績成長。
另外，麥當勞也推出過年限定商品，1/15至2/25推出「金迎招財薯來堡(牛/鷄)」，特選肉排淋上慢火燉煮的黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，是消費者每年最期待的新春限定餐點，還有搭配大塊厚實肉排及慢火熬煮黑胡椒醬的「金迎招財福堡(牛/鷄)」，讓單純喜愛肉排的消費者大飽口福。期間凡購買「金迎招財薯來堡/福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份(數量有限，送完為止)。
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