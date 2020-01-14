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巨型天燈、復古老宅 大江購物中心懷舊風景點走春必拍

2020-01-14 16:04聯合報 記者江佩君／即時報導

今年百貨似乎吹起一陣復古懷舊風，繼遠百信義A13打造的大稻埕復古老街、天燈引起高度話題外，針對即將到來為期7天的春節連假，桃園中壢的大江購物中心也高掛三層樓高的巨型天燈，以及有如童年時代巷弄風景的眷村紅門、紅磚、水泥花磚等，讓民眾春節逛街，也可同時拍下美照。

大江購物中心今年以「相聚」為主題，打造象徵平安的「祈福天燈」，在四層樓高的中央挑空區掛有各式不同尺寸的天燈，一只長寬各二米五、高三米的巨型天燈為主燈，四周有24個天燈群環繞點綴著，天燈更結合科技設計的技術，可將民眾寫下的祝福話語，上傳顯示於主燈布幕，透過主燈的四面布幕傳遞新年祝福。

天燈的下方特別設計的懷舊場景，像是童年印象深刻常見的紅色大門、各色信箱，呼應返家相聚的年節氣氛，也讓民眾重溫老時光的回憶，即日起至2月20日藝術裝置全區開放展覽。

另外，大江購物中心將於1月25日、大年初一推出超過500個「保證超值限量福袋」，包括POTER、SEIKO腕表等品牌。最高價值13,000元的PORTER福袋價只要2,999元；SEIKO超值福袋特價4,999元，福袋內含價值12,500至19,500元的SEIKO表款。

此外，大年初一至初三預計發送1,000個紅包發財金，紅包袋內的現金是大江走訪國內多處知名財神廟求取而來，1月25日至27日活動當天將在商場一樓排隊發送，讓消費者在新的一年討吉利。

大江購物中心打造天燈、懷舊主題打卡裝置迎接春節。圖／大江購物中心提供
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大江購物中心打造天燈、懷舊主題打卡裝置迎接春節。圖／大江購物中心提供
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天燈福袋紅包

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