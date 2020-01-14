親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

米蘭男裝周／太陽、潘瑋柏帥看FENDI MSGM玩鬧鬼創意

2020-01-14 15:46聯合報 記者楊詩涵／即時報導

以「復古未來主義」為基調，FENDI於米蘭男裝周發表2020秋冬系列，全新包款以極大和迷你的二元對立展現，預估將是搶手單品；MSGM則運用「鬧鬼（Haunted）」為題材，在高彩度中瘋玩幽默。

FENDI本季重點設計改念，在於把衣服當成隨身錢包、或是反過來將錢包視為衣服，呈現為雙面穿外套，或是在針織衫上出現專為卡片、耳機或雪茄而訂製的口袋。創意總監Silvia Venturini Fendi運用古典主義風格，在梅爾頓羊毛、厚斜紋布及法蘭絨等頂級面料中，展現傳統男裝的漂亮剪裁，英式經典布雷澤（Blazer）外套及大衣剪裁，都以輕薄晤面緞料打造，若隱若現的透視結構與絎縫工法，展現工藝；翻玩logo的設計則展現在野性的鏈結animalia圖案中，重現七○年代魅力。手袋部分大放異彩，包括復古FENDI購物袋的創新、多尺寸的手工編織羊毛Baguette和Peekaboo包款，或是硬殼行李箱、八○年代風格的旅行用Peekaboo包款，都相當亮眼。此外，Silvia Venturini Fendi與日本品牌Anrealage合作設計多款光變色布料男裝及配件，透過紫外線光照，虎紋圖案外套即會變為FENDI經典黃。這場大秀的嘉賓包括裘德洛女兒Iris Law、韓團Big Bang的太陽（Tae Yang）、潘瑋柏以及張艾嘉兒子王令塵等名人。

MSGM的鬧鬼題材則是與義大利傳奇導演達里歐．厄珍圖（Dario Argento）合作，以這位恐怖片大師的作品為靈感，打造出充滿色彩的故事，具備殺手級的美感和慾望，以「來到黑暗鬼屋尋找光明」作為逆向思考，褐棕、翠綠、淺紫以及豔粉、寶藍的仙客來色，都展現正裝及休閒的雙重面相。

韓團Big Bang的太陽出席FENDI 2020秋冬男裝秀。圖／FENDI提供
韓團Big Bang的太陽出席FENDI 2020秋冬男裝秀。圖／FENDI提供
分享
Silvia Venturini Fendi與日本品牌Anrealage合作光變...
Silvia Venturini Fendi與日本品牌Anrealage合作光變色外套及配件。圖／FENDI提供
分享
王令塵（左）、潘瑋柏現身FENDI 2020秋冬男裝秀。圖／FENDI提供
王令塵（左）、潘瑋柏現身FENDI 2020秋冬男裝秀。圖／FENDI提供
分享
MSGM血紅色粗呢大衣，是向恐怖片大導達里歐．厄珍圖1975年的經典作品「深夜止...
MSGM血紅色粗呢大衣，是向恐怖片大導達里歐．厄珍圖1975年的經典作品「深夜止步（Deep Red）」致敬。圖／MSGM提供
分享
裘德洛之女Iris Law以性感穿搭出席2020秋冬FENDI男裝秀。圖／FEN...
裘德洛之女Iris Law以性感穿搭出席2020秋冬FENDI男裝秀。圖／FENDI提供
分享
創意總監Silvia Venturini Fendi以古典主義風格，在頂級面料中...
創意總監Silvia Venturini Fendi以古典主義風格，在頂級面料中展現傳統男裝的優雅剪裁。圖／FENDI提供
分享
MSGM運用「鬧鬼」為題，在高彩度中玩幽默感。圖／MSGM提供
MSGM運用「鬧鬼」為題，在高彩度中玩幽默感。圖／MSGM提供
分享
2020秋冬FENDI男裝全新包款以極大、迷你的二元對立展現。圖／FENDI提供
2020秋冬FENDI男裝全新包款以極大、迷你的二元對立展現。圖／FENDI提供
分享
硬殼行李箱、八○年代風格的旅行用Peekaboo包款，都是FENDI秀上的注目款...
硬殼行李箱、八○年代風格的旅行用Peekaboo包款，都是FENDI秀上的注目款。圖／FENDI提供
分享
張艾嘉的兒子王令塵是FENDI 2020秋冬男裝秀嘉賓。圖／FENDI提供
張艾嘉的兒子王令塵是FENDI 2020秋冬男裝秀嘉賓。圖／FENDI提供
分享
潘瑋柏獲邀參與FENDI 2020秋冬男裝秀。圖／FENDI提供
潘瑋柏獲邀參與FENDI 2020秋冬男裝秀。圖／FENDI提供
分享
2020秋冬FENDI男裝秀上的經典黃色包款相當吸睛。圖／FENDI提供
2020秋冬FENDI男裝秀上的經典黃色包款相當吸睛。圖／FENDI提供
分享

FENDI

延伸閱讀

王力宏集眾星歡唱KTV 喊話2020吃全素

Angelababy 15歲賺錢 收入曝光讓...

獨／詹仁雄1億3千萬挖掘女團 楊丞琳、潘瑋柏...

Angelababy日常穿搭超大膽　外套打開...

你是誰？男星塑膠袋套頭一秒變如花

潘瑋柏指導許莉潔處女秀 緊張到濕身互擦

相關新聞

東方檀香帶來神秘感！ 嬌蘭全新訂製香水推迷魅盛檀淡香

2020-01-14 15:04

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

昇恆昌年節推「瓷罐禮盒」 收藏級伴手禮意外引起搶購

2020-01-14 13:02

羨慕韓妞超完美妝容嗎？ 4個上妝撇步，一招拯救髒眼妝

2020-01-14 13:02

U值媒／中國吃貨的天堂，竟然在這！

2020-01-14 11:54

鼠年限定！威秀「福神米奇」香檳金爆米花桶、玩偶福袋

2020-01-14 11:51

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

U值媒／在無異議國度，難道還有別的選擇？

2020-01-14 10:59

LVMH首屆鐘表周杜拜登場 HUBLOT曝光全新計時表 彰顯高級製表工藝

2020-01-14 10:29

高端腕表市場重新洗牌 獨立品牌成大型表展要角

2020-01-14 10:29

魯邦三世戴什麼表？Zenith實體化給你看！A384 Revival特別版聯名腕表問世

2020-01-14 09:19

和劇團組校園聯盟 三大表演場館吸引學生進劇場

2020-01-14 05:36

酪梨也能用來化妝！嬌蘭「小酪梨妝前乳」讓毛孔秒隱形

2020-01-13 20:32

兒子、老婆糗照大放送 網紅Chiara老公超愛整人

2020-01-13 20:07

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

馬兒也會擺pose！春夏Gucci廣告充滿神話色彩

2020-01-13 18:38

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-13 17:59

G-Shock攜手陳冠希潮牌CLOT 打造話題限量表，網：今年必收！

2020-01-13 17:49

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-13 17:49

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

Rado首發腕表上手王柏傑搶自拍 驚呼「這真的非常適合我本人」

2020-01-13 17:18

肖戰、王一博、易烊千璽都代言唇膏 妳最喜歡哪色號？

2020-01-13 16:57

三星Galaxy Note10 Lite價格公布 2月3日開賣首波送AKG

2020-01-13 16:43

日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28

米蘭男裝周／Ferragamo軍裝超時尚 PRADA玩優雅撞色

2020-01-13 16:10

中國風妝容風靡日本 成熟俐落拉眉型

2020-01-13 16:06

日本麥當勞新甜點！ 1月15日推出巧克力、起司奶油流心派

2020-01-13 15:57

7-ELEVEN把愛找回來連續6年關懷弱勢長輩 2020首推老老照顧計畫

2020-01-13 15:28

年節掃除 小兵立大功

2020-01-13 14:09

夢幻廚具除舊布新 煮夫煮婦們準備好了嗎？

2020-01-13 13:56

2020更要玩！酷航推韓國來回3千5、虎航揪滿4人享75折

2020-01-13 13:36

春節圍爐剩食也能變美味 聯醫研發翡翠雞絲

2020-01-13 13:31

藝博黃金周報到！台北當代領軍 三天看四場

2020-01-13 12:58

漫步玫瑰花海！Dior全新漫舞玫瑰香水，噴發迷人蜜糖味

2020-01-13 12:54

翻玩傳統！ 魚刺人雞蛋糕推出芝麻、蛋黃 年節限定口味

2020-01-13 12:49

U值媒／怎麼選都有犧牲 如果「小我」是重要的別人呢？

2020-01-13 12:15

不等周年慶Samsonite祭出優惠 輕鬆換新包款過新年

2020-01-13 12:14
看更多

熱門文章

北捷農曆年後取消8折優惠 同時發放1月回饋金

2020-01-13 17:55

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-13 17:59

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-13 17:49

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

2020-01-13 21:16

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-13 19:17

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

2020-01-14 00:25

日本麥當勞新甜點！ 1月15日推出巧克力、起司奶油流心派

2020-01-13 15:57

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

2020-01-13 19:41

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

北捷電子票證2月起取消8折優惠 新北：2年後再評估

2020-01-13 18:12

吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

北捷2月1日取消8折 發首波現金回饋

2020-01-14 00:25

【婚姻故事】千尋／第三次之約

2020-01-14 06:00

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對

2020-01-14 00:00

年後9成想跳槽 先寄出130封履歷

2020-01-13 16:12

日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28

北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

2020-01-14 09:28

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

台北捷運2月起取消常態八折優惠 改採分級優惠回饋制

2020-01-13 18:25

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

2020-01-14 11:06

37度體溫恐下修 研究：已較2世紀前低

2020-01-13 20:36

【生活趣聞】晨曦／輕輕與親親

2020-01-14 06:00

菲律賓塔爾火山噴發 氣象局：灰雲對台暫無影響

2020-01-13 17:21

南橫梅山至天池段復通 首日上千人朝聖

2020-01-13 22:07

影／福壽山下冰霰 大禹嶺合歡山下午5點到明早7點封閉

2020-01-13 16:37

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top