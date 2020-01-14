米蘭男裝周／太陽、潘瑋柏帥看FENDI MSGM玩鬧鬼創意

以「復古未來主義」為基調，FENDI於米蘭男裝周發表2020秋冬系列，全新包款以極大和迷你的二元對立展現，預估將是搶手單品；MSGM則運用「鬧鬼（Haunted）」為題材，在高彩度中瘋玩幽默。

FENDI本季重點設計改念，在於把衣服當成隨身錢包、或是反過來將錢包視為衣服，呈現為雙面穿外套，或是在針織衫上出現專為卡片、耳機或雪茄而訂製的口袋。創意總監Silvia Venturini Fendi運用古典主義風格，在梅爾頓羊毛、厚斜紋布及法蘭絨等頂級面料中，展現傳統男裝的漂亮剪裁，英式經典布雷澤（Blazer）外套及大衣剪裁，都以輕薄晤面緞料打造，若隱若現的透視結構與絎縫工法，展現工藝；翻玩logo的設計則展現在野性的鏈結animalia圖案中，重現七○年代魅力。手袋部分大放異彩，包括復古FENDI購物袋的創新、多尺寸的手工編織羊毛Baguette和Peekaboo包款，或是硬殼行李箱、八○年代風格的旅行用Peekaboo包款，都相當亮眼。此外，Silvia Venturini Fendi與日本品牌Anrealage合作設計多款光變色布料男裝及配件，透過紫外線光照，虎紋圖案外套即會變為FENDI經典黃。這場大秀的嘉賓包括裘德洛女兒Iris Law、韓團Big Bang的太陽（Tae Yang）、潘瑋柏以及張艾嘉兒子王令塵等名人。