互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光
今年哈日迷、電玩迷的旅遊大事，就是日本環球影城將於今年夏天推出全新園區「超級任天堂世界」。日本環球影城近期首度公開由Galantis、酷娃恰莉攜手合作的主題曲「WE ARE BORN TO PLAY」。MV當中，可以看見玩家會戴上遊戲手環，並且有專屬的手機APP，也令粉絲期待園區內是否將有不一樣的真實、虛擬互動體驗。
「超級任天堂世界」（Super Nintendo World）是全球首座以超級任天堂為主題的園區，除重現瑪利歐世界中經典的「多層構造」，還有巨大的蘑菇屋、桃子公主城堡、庫巴城堡等經典建築物，更有必登場的「水管」。除了主角超級瑪利歐之外，還有煩人又可愛的「蘑菇」、「火球食人花」等反派角色。除此之外，日本環球影城也指出，將會運用最新科技，打造「瑪利歐賽車」，還有人氣角色「耀西」的車輛。
在最新曝光的「WE ARE BORN TO PLAY」MV當中，可以看見玩家進入園區後，會配戴專屬的遊戲手環，另外手機畫面上，也出現了APP的連結畫面，整支MV也是以過關模式為主軸，猜測玩家可藉此在園區內挑戰不同的任務。同時MV中，也可見到玩家駕駛瑪利歐賽車的畫面，更有一系列經典角色與場景的畫面，更令粉絲們期待。
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