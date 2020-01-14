互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

今年哈日迷、電玩迷的旅遊大事，就是日本環球影城將於今年夏天推出全新園區「超級任天堂世界」。日本環球影城近期首度公開由Galantis、酷娃恰莉攜手合作的主題曲「WE ARE BORN TO PLAY」。MV當中，可以看見玩家會戴上遊戲手環，並且有專屬的手機APP，也令粉絲期待園區內是否將有不一樣的真實、虛擬互動體驗。

「超級任天堂世界」（Super Nintendo World）是全球首座以超級任天堂為主題的園區，除重現瑪利歐世界中經典的「多層構造」，還有巨大的蘑菇屋、桃子公主城堡、庫巴城堡等經典建築物，更有必登場的「水管」。除了主角超級瑪利歐之外，還有煩人又可愛的「蘑菇」、「火球食人花」等反派角色。除此之外，日本環球影城也指出，將會運用最新科技，打造「瑪利歐賽車」，還有人氣角色「耀西」的車輛。