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乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09聯合報 記者陳睿中／台北即時報導

乾杯集團旗下的「和牛47」、「乾杯燒肉」近期新推出一系列午餐方案。和牛47的「冬陽套餐」可以約47折的優惠，享受5道式的和牛、海鮮料理；而乾杯則有澳洲和牛牛五花、西班牙伊比利霜降豬等8款午間套餐，售價219元起。

位於微風南山47樓的和牛47，乃是高樓層景觀的Fine Dining餐廳，結合燒肉、和牛壽司、懷石料理等料理主軸，採套餐式消費，每套3,800元起。而新推出的「冬陽套餐」，則是首次推出的午間限定套餐，每套售價1,799元，價格更為親民。

冬陽套餐內含有「寶石迷你丼」，結合A5日本和牛、黑鮪魚大腹、鮭魚卵、秋葵丁等配料，堆疊出五色寶石般的色彩。「頂級A5和牛沙朗三明治」則是以A5和牛沙朗製作成三明治，增添奢侈的飽足感。另外還有和牛生牛肉三種盛合、本日嚴選三拼等內容，總共共可品嚐到8種不同的和牛料理滋味。

乾杯燒肉居酒屋，則是自2月3日起推出午間套餐，共有8款肉品組合。可以同時品嚐澳洲和牛牛五花、西班牙伊比利霜降豬的人氣盛合套餐，每份259元。喜愛和牛的民眾，也有本日上等和牛5種盛合、本日和牛7種盛合等套餐，另外還有老饕和牛牛排、和牛雙拼盛合、特選和牛盛合等等不同的組合，亦有伊比利豬雙享盛合、豚雞雙拼盛合，方便不吃牛肉的民眾用餐，售價自219元起。

和牛47首度推出午間限定的「冬陽套餐」，每套1,799元。圖／乾杯提供
和牛47首度推出午間限定的「冬陽套餐」，每套1,799元。圖／乾杯提供
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乾杯自2月3日起，推出8款肉品組合的午間套餐，售價219元起。圖／乾杯提供
乾杯自2月3日起，推出8款肉品組合的午間套餐，售價219元起。圖／乾杯提供
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