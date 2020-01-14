乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

乾杯集團旗下的「和牛47」、「乾杯燒肉」近期新推出一系列午餐方案。和牛47的「冬陽套餐」可以約47折的優惠，享受5道式的和牛、海鮮料理；而乾杯則有澳洲和牛牛五花、西班牙伊比利霜降豬等8款午間套餐，售價219元起。

位於微風南山47樓的和牛47，乃是高樓層景觀的Fine Dining餐廳，結合燒肉、和牛壽司、懷石料理等料理主軸，採套餐式消費，每套3,800元起。而新推出的「冬陽套餐」，則是首次推出的午間限定套餐，每套售價1,799元，價格更為親民。

冬陽套餐內含有「寶石迷你丼」，結合A5日本和牛、黑鮪魚大腹、鮭魚卵、秋葵丁等配料，堆疊出五色寶石般的色彩。「頂級A5和牛沙朗三明治」則是以A5和牛沙朗製作成三明治，增添奢侈的飽足感。另外還有和牛生牛肉三種盛合、本日嚴選三拼等內容，總共共可品嚐到8種不同的和牛料理滋味。