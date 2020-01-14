羨慕韓妞超完美妝容嗎？ 4個上妝撇步，一招拯救髒眼妝
去韓國旅遊，總會看到每位韓妞，都有著自然又帶光澤的妝容，而怎樣的唇妝、眼妝、底妝，需要什麼化妝技巧，才能成就像是韓妞一般乾淨的妝容？快來偷學韓國彩妝師都在用的4個小技巧。
一、眼妝畫太重，用打底色拯救
化妝新手通常最不會畫眼妝，得要花上非常長的時間，才能完成，但時常會一不小心，下手過重，或暈染的部分不完全，淺色一下就掉色了。
不管是下手太重，或是畫不美，韓妞都會使用眼影盤中，顏色最淺的來當打底色，暈染太重的部分，就用淺色去中和，這樣不只可以讓眼妝看起來完美，還可以減少改妝的麻煩。
二、打亮臉部時，先把刷具噴濕
因為韓國氣候比較乾燥，所以許多韓妞在上妝時，會先用刷具噴濕，再沾上打亮粉，可以讓打亮粉的質感更能完美呈現，一抹就超迷人，台灣很適合秋冬季化妝時這樣使用。
三、粉底液混合乳霜、乳液
氣候無常，天天都要上妝的人，最多的困擾就是卡粉、浮粉，建議可以將粉底液添加些乳液、乳霜再往臉上抹。這樣一來，上完底妝，不僅底妝服貼、吃妝，肌膚呈現的效果，也多了一分光澤感，讓肌膚看起來更完美。
四、護唇膏是補妝的救星
好不容易出門的完美妝容，到了下午，難免因為臉部出油、太乾，導致臉部卡粉、脫屑。此時不要直接拿氣墊起來按壓，先取出護唇膏，將護唇膏塗抹在容易起屑的位置，用指腹輕輕點壓，再輕輕拍上氣墊粉餅來補妝，可以讓臉上妝容延長完美無瑕的時間。
留言