昇恆昌年節推「瓷罐禮盒」 收藏級伴手禮意外引起搶購

再過幾天，就是農曆新年！昇恆昌免稅商店結合台灣在地鶯歌陶瓷業，推出獨家限量生肖紀念瓷罐，有「鼠年瓷罐禮盒」、「發生好鼠撲滿」及「鼠年曙光興旺禮盒」，3款限量商品即日起正式開賣，現在不只出國旅客在機場可購買，民眾也可以至昇恆昌台北市區內湖旗艦店與昇恆昌金湖廣場，免出國行程，隨時可購買，更可以透過「昇恆昌免稅購物網」等線上直接訂購，討個好彩頭，讓你新的一年，可以「鼠」錢數不完。

昇恆昌自羊年瓷罐首賣後，以釉燒出精緻高質感的成品，在每到農曆新年獲得來自各國觀光客及台灣旅客的爭相搶購，躍升為春節超人氣伴手禮。生肖瓷罐不但能作為賓客拜年時享用，家人歡聚時邊祝賀吉祥話「食甜甜好過年」不僅增添年節氛圍，更能蒐集作為家中的精緻擺飾，據了解，目前金湖廣場的「發生好鼠撲滿」已經被搶購一空了。

業者表示，2020鼠年『祈旺鼠瓷罐禮盒』以親子雙鼠為設計主軸，蘊藏多子多孫、富貴榮華之意，當親子雙鼠結合之時，外型將結合成蘋果造型一般，意寓著平安順遂；瓷罐的合蓋設計，外型則象徵著親子中的小老鼠，今年設計團隊別出心裁的結合真皮皮革的異材質作為耳朵，不但增添外型的趣味性，還能隨心所欲的調整老鼠耳朵的方位，完美妝點家中的溫馨擺設。

今年鼠年瓷罐推出『富貴紅』與『蘋安綠』兩種色款，兩款命名蘊含著鼠年富貴平安之意，在瓷罐上的釉彩花紋設計，以花開富貴的繡球花作主題，象徵帶來希望與美滿。結合眾多的吉祥意象，就此誕生了2020昇恆昌『鼠年祈旺鼠瓷罐』。