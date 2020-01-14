親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

鼠年限定！威秀「福神米奇」香檳金爆米花桶、玩偶福袋

2020-01-14 11:51聯合報 記者張芳瑜／即時報導

繼米奇90周年爆米花桶開賣秒殺後，威秀影城配合2020鼠年，此次以「達摩福神」為概念，圓滾滾不倒翁設計推出「福神米奇爆米花桶」，除了紀念收藏價值外，作為新年的吉祥物，可以祈福開運和許願。而全台的威秀影城也將佈置成神社鳥居，讓來看電影的粉絲彷彿置身日本參拜祈福求好運，一系列的活動將在1/17登場，米奇粉快準備手刀搶購。

「福神米奇爆米花桶」採蛋圓型的福氣造型，耳朵與肚子上還印有鍍金的2020字樣及米奇經典圖樣；而「福神米奇/米妮燙金杯」粉絲們可以收集成對杯之外，杯身後方的2020米奇logo還有燙金設計，相當精美。凡於影城購買福神米奇爆米花桶的粉絲還可以抽「福神米奇籤」，共有5款繽紛的福神籤，預測你的2020開運運勢。

特別的是，爆米花桶除了經典的「新春喜氣紅」，配合金鼠年更推出了極限量的「古銅香檳金」，只有購買「福神米奇全系列雙神套餐」才買得到，全系列套餐還加碼贈送「燙金禮物提袋」以及「福神米奇春聯」，全台數量有限、賣完為止。

此外，今年威秀影城強勢推出開運福袋，超值福袋內有2張電影票、2份單人套餐、1對米奇米妮福神造型玩偶、米奇福神造型的提袋以及米奇鼠年紅包袋。而在信義A13的MUVIE CINEMAS也特別推出限定福袋，福袋內含大隻的福神米奇玩偶，1/17起凡購買「福神米奇全系列雙神套餐」即可搶先購買開運福袋。

信義A13 MUVIE CINEMAS限定「福神米奇限量福袋」佈置區。圖／威秀提...
信義A13 MUVIE CINEMAS限定「福神米奇限量福袋」佈置區。圖／威秀提供
分享
福神米奇籤。圖／威秀提供
福神米奇籤。圖／威秀提供
分享
福神米奇點睛小卡。圖／威秀提供
福神米奇點睛小卡。圖／威秀提供
分享
福神米奇/米妮燙金杯，售價139元。圖／威秀提供
福神米奇/米妮燙金杯，售價139元。圖／威秀提供
分享
「福神米奇爆米花桶」古銅香檳金款，售價699元。圖／威秀提供
「福神米奇爆米花桶」古銅香檳金款，售價699元。圖／威秀提供
分享
福神米奇福袋，售價999元。圖／威秀提供
福神米奇福袋，售價999元。圖／威秀提供
分享

福袋

延伸閱讀

萌翻「米奇神社」全台都有！「福神米奇」爆米花...

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPo...

限量4千個的米奇米妮行李箱快搶！7-11「第...

鼠年限定！媚比琳「米奇雕刻唇膏、霓光米奇氣墊...

蕭敬騰帥穿GUCCI新春米奇短褲登台 毛絨...

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來...

相關新聞

foodpanda調整計薪方式變相減薪？外送員醞釀1/16罷工

2020-01-14 12:29

U值媒／中國吃貨的天堂，竟然在這！

2020-01-14 11:54

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

U值媒／在無異議國度，難道還有別的選擇？

2020-01-14 10:59

LVMH首屆鐘表周杜拜登場 HUBLOT曝光全新計時表 彰顯高級製表工藝

2020-01-14 10:29

高端腕表市場重新洗牌 獨立品牌成大型表展要角

2020-01-14 10:29

魯邦三世戴什麼表？Zenith實體化給你看！A384 Revival特別版聯名腕表問世

2020-01-14 09:19

和劇團組校園聯盟 三大表演場館吸引學生進劇場

2020-01-14 05:36

熱門文章

北捷農曆年後取消8折優惠 同時發放1月回饋金

2020-01-13 17:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top