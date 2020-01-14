鼠年限定！威秀「福神米奇」香檳金爆米花桶、玩偶福袋

繼米奇90周年爆米花桶開賣秒殺後，威秀影城配合2020鼠年，此次以「達摩福神」為概念，圓滾滾不倒翁設計推出「福神米奇爆米花桶」，除了紀念收藏價值外，作為新年的吉祥物，可以祈福開運和許願。而全台的威秀影城也將佈置成神社鳥居，讓來看電影的粉絲彷彿置身日本參拜祈福求好運，一系列的活動將在1/17登場，米奇粉快準備手刀搶購。

「福神米奇爆米花桶」採蛋圓型的福氣造型，耳朵與肚子上還印有鍍金的2020字樣及米奇經典圖樣；而「福神米奇/米妮燙金杯」粉絲們可以收集成對杯之外，杯身後方的2020米奇logo還有燙金設計，相當精美。凡於影城購買福神米奇爆米花桶的粉絲還可以抽「福神米奇籤」，共有5款繽紛的福神籤，預測你的2020開運運勢。

特別的是，爆米花桶除了經典的「新春喜氣紅」，配合金鼠年更推出了極限量的「古銅香檳金」，只有購買「福神米奇全系列雙神套餐」才買得到，全系列套餐還加碼贈送「燙金禮物提袋」以及「福神米奇春聯」，全台數量有限、賣完為止。