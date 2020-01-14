高端腕表市場重新洗牌 獨立品牌成大型表展要角

俗諺「戲棚下站久就是你的」，或許這句話也適用今年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders），因為從2016年就加入的獨立製表大將MB&F、亨利慕時（H.Moser＆Cie）將脫離原有的展區，成為主展場中的一員，將與卡地亞（Cartier）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等百年品牌一同較勁。

才在日前推出品牌第一款運動表款的H.Moser＆Cie和MB&F一同發表聲明，將從今年的日內瓦鐘表與奇蹟展中的獨立製表品牌區，移往主要展場，一起共用約45坪的展間。H.Moser＆Cie執行長Edouard Meylan先生更表示「這是全球策略的一部分，我們正在繼續發展，並為這做好了準備，推出新產品系列以及在世界各地開設專賣店」。而主持鐘表與奇蹟展的瑞士高級鐘表基金會，也同時發出新訊息證實這一點，並提到獨立製表專區將會有14個品牌一同參展，其中包括5個過去不曾加入的品牌。