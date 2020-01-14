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LVMH首屆鐘表周杜拜登場 HUBLOT曝光全新計時表 彰顯高級製表工藝

2020-01-14 10:29聯合報 記者曾智緯／即時報導

LVMH首屆杜拜鐘表周登場，宇舶表推出全新的Big Bang Integral計...
LVMH首屆杜拜鐘表周登場，宇舶表推出全新的Big Bang Integral計時碼表，一體成型的表鍊凸顯了高級製表工藝。圖／HUBLOT提供
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由於今年巴塞爾鐘表展（Baselworld）的時程推遲到4月下旬，因此讓擁有宇舶表（HUBLOT）、寶格麗（BVLGARI）、真力時（Zenith）和泰格豪雅（TAG Heuer）品牌的LVMH集團，破天荒的在杜拜推出首屆鐘表周活動。而HUBLOT也選在此刻曝光全新運動計時碼表，表鍊、表耳一體成型的做法，讓玩家都感到耳目一新。

宇舶表Big Bang Integral計時碼表，鏤空表盤上，不再有阿拉伯數字時...
宇舶表Big Bang Integral計時碼表，鏤空表盤上，不再有阿拉伯數字時標，讓視覺效果更為簡潔。圖／HUBLOT提供
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在LVMH集團中，以研發新材質見長的HUBLOT在首屆的杜拜鐘表周時，替招牌的Big Bang系列增添了全新款式的Integral計時碼表，這是自有Big Bang系列後，十五年來品牌首次推出表耳、表鍊一體成型的表款，讓不少品牌粉絲都感到驚喜。由於表徑僅有42毫米，因此HUBLOT讓這款新表搭載的是2018年才優化完成的HUB1280機芯，具備三日動力儲存。

Big Bang Integral計時碼表的表鍊更考驗打磨及拋光的技術，過程耗時...
Big Bang Integral計時碼表的表鍊更考驗打磨及拋光的技術，過程耗時且需因應不同材質做調整，困難度倍增。圖／HUBLOT提供
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外觀的變化才是全新Big Bang系列Integral計時碼表的重點，包括了計時按把採用2005年原型Big Bang腕表的設計，承襲經典「三明治」多重結構表殼，但不再使用複合樹脂，而是全部由單一材質所製作。鏤空表盤上，不再有阿拉伯數字時標，讓視覺效果更為簡潔；然而讓人驚艷的仍是這是品牌初次推出使用「表鍊」的款式。細數過往HUBLOT多是讓腕表搭配橡膠、皮革表帶，在Big Bang系列中改用金屬表鍊則是全新嘗試，顯得獨特。

HUBLOT推出全新的Big Bang Integral計時碼表，搭配一體成型的金屬表鍊，不妨視作品牌在面對「不鏽鋼運動表」浪潮下的反映之作。但HUBLOT仍舊是HUBLOT，反而是採取鈦金屬、18K皇金以及黑色陶瓷來完成，甚至還備鑲嵌滿鑽的款式，維持了品牌高級運表的形象。除此之外，全金屬或陶瓷的表鍊更考驗打磨及拋光的技術，過程耗時且需因應不同材質做調整，更能凸顯高級製表工藝。

宇舶表Big Bang Integral計時碼表，18K皇金表殼、表鍊，約163...
宇舶表Big Bang Integral計時碼表，18K皇金表殼、表鍊，約163萬2,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶表Big Bang Integral計時碼表，鈦金屬表殼、表鍊，約65萬1,...
宇舶表Big Bang Integral計時碼表，鈦金屬表殼、表鍊，約65萬1,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶表Big Bang Integral All Black計時碼表，黑色陶瓷表...
宇舶表Big Bang Integral All Black計時碼表，黑色陶瓷表殼、表鍊，全球限量500只，約71萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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品牌杜拜

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