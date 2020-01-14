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這樣幫長輩挑禮物 樂齡網推超值優惠送萬元隨身行李箱

2020-01-14 10:19經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

農曆春節的腳步愈來愈近了，探望家中長輩更是走春的必要行程，該如何幫家中長輩準備能夠送進心坎裡的禮物呢？專營熟齡生活用品的「樂齡網」，自即日起至2月9日新春期間，單筆消費滿500元就送精美開瓶器，滿3000元還可參加抽獎，約有50個中獎名額，且有機會可得到價值一萬多元的SWANY隨身行李箱附椅。

「樂齡網」的明星商品，包括有外觀像手機的音聲擴聽器，讓長者像聽手機般可聽到對方聲音，還有多款大受好評的高質感拐杖，也深受長者喜愛。此外，這次的抽獎好禮，除了行李箱，還有背部伸展椅、蜂巢凝膠坐墊、放大鏡等眾多獎項。

同時，為慶祝樂齡網官網全新改版，特別舉辦官網會員回娘家活動，只要在1月22日前重設密碼，即贈送100元購物金。

另，值得一提的是，今年農曆春節，樂齡網特別針對不敢出門的長輩，推出全新頂級散步輔行購物車Marche（胭脂紅），是致贈長輩的最佳禮物。

樂齡網總經理張慶光表示，許多銀髮族其實是非常享受購物逛街的樂趣，但常因膝關節炎或其他因素而苦惱於提不動、走不遠等問題。日本銀髮族散步車大廠 Withone因此開發了一系列專為銀髮族設計的「散步輔行購物車」，將購物車由後拉式改為前推式的貼心設計，不僅幫銀髮族解決了購物提重物的問題，讓樂齡族行走時更穩健，購物袋可翻轉變成座椅，走累了還可坐下來休息一下，是長輩外出購物必備良品。新春期間，樂齡網特別祭出Withone輔行購物車全系列全面9折優惠。

張慶光提醒，很多子女沒有注意到家中長輩的需求，其實不只是醫療器材，有更多重視生活品質的銀髮族，需要的是精緻而便利的生活用品，在樂齡網，受歡迎的商品還有熟年鞋款及抑菌產品等。

專營熟齡生活用品的「樂齡網」，自即日起至2月9日新春期間，單筆消費滿500元就送...
專營熟齡生活用品的「樂齡網」，自即日起至2月9日新春期間，單筆消費滿500元就送精美開瓶器，滿3000元還可參加抽獎，約有50個中獎名額。 圖／樂齡網提供
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Withone全新頂級散步輔行購物車Marche-胭脂紅。 圖／樂齡網提供
Withone全新頂級散步輔行購物車Marche-胭脂紅。 圖／樂齡網提供
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