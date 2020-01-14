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這麼做！30分鐘輕鬆搞定一桌「年年有魚」團圓菜

2020-01-14 10:17經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

象徵「年年有魚」的魚料理，是年夜飯、團圓桌上的主菜。看好年菜，以及春節送禮商機，Supreme Salmon美威鮭魚今年推出一系列外帶年菜，只要在家依照指示，簡單加熱、慢火燴煮或電鍋蒸煮，即可在30分內，做出一桌媲美五星主廚手藝的鮭魚饗宴。

像是有以老母雞、排骨酥、豬腳慢火熬製上湯，融合美威獨家經典鮭魚肉丸等高檔食材入甕燉煮，將珍饈匯集於一鍋的「美威珍品鮭魚佛跳牆」。另外，還有將海陸雙味菁華完美淬鍊的「美威一品鮭魚海鮮鍋」，以嚴選高品質的鮮厚鮭魚頭、鮭魚干貝海鮮丸、鮭魚手工蝦捲、當令新鮮時蔬，佐金華火腿、雞骨、瘦肉、瑤柱高湯等食材熬煮而成的一品湯底。

此外，還有突破一般以豬肉為主餡的製程傳統，將鮭魚與紅藜麥雙超級食物入饌，自由增添食材、變化料理的「美威鮭魚紅藜麥油飯」，消費者只要在家依照指示，簡單加熱、慢火燴煮或電鍋蒸煮即可。

亦可優雅上菜的還有「美威精選鮭魚排-香蒜味噌」、「美威精選蒲燒鮭魚排」，皆以輕量小包裝、省備料、多樣化、易保存的特色，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象，無論年節假期嘴饞，或是需要臨時招待拜年訪客，都可省去耗時費工的料理麻煩，輕鬆打造健康年節餐桌。

美威一品鮭魚海鮮鍋。圖／美威鮭魚提供
美威一品鮭魚海鮮鍋。圖／美威鮭魚提供
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「美威珍品鮭魚佛跳牆」融合美威獨家經典鮭魚肉丸等高檔食材入甕燉煮，是道帶有喜氣之...
「美威珍品鮭魚佛跳牆」融合美威獨家經典鮭魚肉丸等高檔食材入甕燉煮，是道帶有喜氣之意的年節好味。圖／美威鮭魚提供
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「美威鮭魚紅藜麥油飯」突破一般以豬肉為主餡的製程傳統，將鮭魚與紅藜麥雙超級食物入...
「美威鮭魚紅藜麥油飯」突破一般以豬肉為主餡的製程傳統，將鮭魚與紅藜麥雙超級食物入饌，清新順口不油膩。圖／美威鮭魚提供
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以手工豆皮捲入嫩鮭、鮮蝦的「鮭魚蝦捲」。圖／美威鮭魚提供
以手工豆皮捲入嫩鮭、鮮蝦的「鮭魚蝦捲」。圖／美威鮭魚提供
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