魯邦三世戴什麼表？Zenith實體化給你看！A384 Revival特別版聯名腕表問世

曾在「魯邦三世」首部電視版的第一集中兩度出現的真力時腕表。圖／Zenith提供 分享 facebook

隨著「魯邦三世The First」3D版在全台上映，也掀起了動漫迷的熱烈討論，這位歷久不衰的知名神偷角色，橫跨日本昭和、平成世代，成為日本大眾文化的時代印記。

真力時以原型表的方式來打造A384 Revival魯邦三世特別版聯名腕表，包括泵壓按鈕和表冠都與1969年的款式相同。圖／Zenith提供 分享 facebook

從2019年開始，真力時（Zenith）為了慶祝El Primero機芯誕生50周年，陸續推出過不少特別款腕表以饗表迷、藏家，而這系列的最終作品就是找來日本經典動漫「魯邦三世」合作，打造出A384 Revival聯名腕表，讓人感到意外。Zenith年輕化的腳步越來越清晰，除了有和改裝腕表大廠合作之外，現在更從動漫中取材，製作全新表款，創造出產業界的話題。這款A384 Revival特別款腕表，其靈感來自魯邦三世首部電視版的第一集中，主角兩度配戴了Zenith腕表，概念正是源自A384，但實際上動畫中所呈現的表款配色並不存在，直到今日品牌才將之實體化。

曾在「魯邦三世」首部電視版的第一集中兩度出現的真力時腕表。圖／Zenith提供 分享 facebook

Zenith採用原版A384表款的設計圖樣和生產方式，但透過反向工程重新製造出造型獨特的不鏽鋼表殼，最終成果就與1969年的原型表相同，包括泵壓按鈕和表冠。但表背配有藍寶石水晶玻璃底蓋，鏡面上印刷了次元大介頭戴帽子的經典形象，讓動漫迷一眼就能辨識。同時利用霧面黑色表盤，搭配對比鮮明的灰色計時盤與測速計刻度，並裝飾金色指針和鑲貼時標，加上米色SuperLuminova夜光塗料，營造出微妙的復古感。特殊表盒外部貼滿拼接的動畫形象圖，而內部則裝飾品牌設計的次元大介輪廓和魯邦三世的Logo，全球限量50只，不過可惜的是只限定日本販售。

霧面黑色表盤搭配灰色計時盤與測速計刻度，並裝飾金色指針和鑲貼時標，加上米色SuperLuminova夜光塗料，營造出微妙的復古感。圖／Zenith提供 分享 facebook