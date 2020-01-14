和劇團組校園聯盟 三大表演場館吸引學生進劇場

表演藝術是美感教育中重要的一環，但台灣人缺乏從小進劇場看表演的習慣。國家表演藝術中心旗下三大場館—兩廳院、台中歌劇院、衛武營，今年紛紛推出各項針對青年學子的藝術教育計畫，不僅提供學校發展藝術課綱、美感教育需要的教材，也培養台灣學生進劇場的習慣。

台中歌劇院近年推出「藝起進劇場」，以12年國教藝術與人文課綱教材為基礎，扣緊體驗藝術的原則，設計戲劇、舞蹈、音樂節目；並與縣市教育局合作，開放師生免費報名參加，鼓勵學生走出教室，進劇場實際觀賞、解說與互動。今年起，「藝起進劇場」將事前提供教材給教師們作為行前教學，讓學生欣賞藝文的體驗更完整。

台中歌劇院藝術總監邱瑗指出，今年歌劇院還將以沉浸式劇場體驗取代單面向的解說導覽，讓學生以更活潑、也更深入的方式了解劇場。她舉例，這種「沉浸式劇場」導覽會讓學子化身助理，跟著工作人員進入劇場、了解劇場的運作；甚至把拆裝舞台打造成一齣「劇場秀」，讓複雜專業的劇場知識變身讓學子目眩神迷的精彩表演。此種「沉浸式劇場」導覽，在歐美劇場界已是趨勢。

此外，今年歌劇院也將與阮劇團、耀演劇團合作，組成「校園聯盟」，進入各級學校領導社團課程。邱瑗表示，這不是一兩次的教學，而是長期駐校帶領社團活動。歌劇院還以「磨課師」概念打造「數位學苑」，邀請劇場人將劇場的空間、禮儀等知識化為52堂課程，並做成紙本和線上雲端兩種形式，提供學校作為藝術教育課程之一。

兩廳院去年推出針對學生族群的青年卡，並為此設計專屬活動「青現場」，與劇團合作，帶領青年學子以活潑有趣的方式走進劇場、觀察劇場。兩廳院表示，今年將持續打造「青現場」活動，以創意為核心課程，跟學校的學習互動互補，拓展文化素養學習的新面向。

兩廳院今年還推出台灣劇場界首創的易讀版節目手冊與場館易讀手冊。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，易讀本透過特別設計的文字書寫與圖片呈現，讓不同年齡、條件的觀眾都可以輕鬆理解節目內容。以今年的台灣國際藝術節「TIFA」為例，易讀版節目手冊以童書繪本的編排語法描述歐美重量級戲劇、介紹大咖藝術家的創作過程與生活習慣，國小學生也能讀得津津有味。