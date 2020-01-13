兒子、老婆糗照大放送 網紅Chiara老公超愛整人
義大利時尚網紅Chiara Ferragni從經營部落格到IG，多年來累積眾多粉絲，尤其結婚、生子後更是吸引更多網友追蹤，到底靠的是什麼？
一開始Chiara Ferragni在網路上以各種多變穿搭引發熱議，高端精品、平價時尚自在混搭，讓人每天都可以看到精彩的換裝秀，跟著她跑遍時裝周。不過結婚、生子後的Chiara路線整個拓寬，從時尚穿搭到親子相處、夫妻曬恩愛等細節都是賣點，尤其他和老公Fedez之間不計形象的社群經營法更是讓人對他們一家有著滿滿好奇心，加上超可愛的兒子Leo，相信很多死忠粉絲每天都要刷他們的IG三次以上才夠。
對比很多部落客、網紅通常只上傳夢幻、美好生活的一面，Chiara和老公Fedez向來就是選擇另一種路線，他們當然也有超多美麗、幸福的合照，但是出糗樣、兒子鬧脾氣等狀況更是不吝於跟大家分享，讓人恍然大悟「網紅也會有對小孩無可奈何的時候」、「就算坐的是頭等艙小孩哭起來還是很可怕」，把美好濾鏡下的真實生活公開與粉絲交流，正是他們一家依然擁有高人氣的成功準則。只能說經營社群平台的方式千百種，不怕出醜的幽默感或許更能抓緊粉絲的胃口。
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