八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

全球正夯的「未來肉」，不僅走進超商、速食店、美式餐廳、星級飯店，現在就連港式飲茶、水餃店都搶搭此列車。八方雲集宣布即起與Green Monday合作，「未來肉」銅板價開賣，強調街頭巷口就可「輕鬆素」，以此搶攻600億蔬食商機。新上市的「新蔬食」水餃、鍋貼每顆6元，價格親民。

連鎖鍋貼水餃專賣的八方雲集推出的「新蔬食」鍋貼、水餃，裡頭素餡包的正是熱門話題「未來肉」。採用OmniPork新豬肉，100%純植物製作，擬真口感與真實豬肉幾乎一致，此高CP值鍋貼、水餃銅板價即可嘗鮮，即日起八方雲集全台超過900家門店都吃得到。

OmniPork新豬肉是革命性植物肉食材，去年3月在各大星級飯店、高檔餐廳推出後，即掀起搶購風潮，9月進軍各大零售通路，隨即榮登連鎖超市冷凍肉排行第二名。今年正式跨足台灣連鎖餐飲業，與八方雲集合作，訴求OmniPork新豬肉零膽固醇、低卡、低脂和高蛋白的特性，加上製作過程零殘忍、無激素、無抗生素、非基因改造原料。

來自香港的Green Monday創辦人楊大偉(David Yeung)，2012年起致力於推廣「每周一素」的活動，此素食風潮不僅在香港獲得180萬人響應，也風靡亞洲各國，如新加坡、台灣、澳門、中國及泰國等。八方雲集創辦人林家鈺表示，八方雲集與Green Monday合作推出的「新蔬食鍋貼、水餃」，以OmniPork新豬肉做內餡，搭配高麗菜的清脆口感，訴求清爽無負擔。