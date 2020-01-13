開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

引爆熱議的肯德基炸雞皮，終於在台灣網友敲碗期待之下，台灣肯德基正式宣布，將於1/14至1/23期間，限時、限量、限店推出「紐奧良咔滋鷄皮」，新品於全台11間限定門市快閃登場，單點售價59元，同時推出搭配台啤金牌啤酒的「紐奧良咔滋鷄皮涮嘴餐」，套餐價89元。

「紐奧良咔滋鷄皮」以大塊完整新鮮鷄皮，結合肯德基11種獨門香料，裹粉酥炸後再撒上美式紐奧良風味粉，呈現酥、脆、爽多層次口感，涮嘴讓人想一口接一口。還有限定推出搭配台啤金牌啤酒的小酌組合，混搭美式風格與台派風味，提供消費者在肯德基也能享受小酌微醺的美食體驗。

另外，炸雞控不能錯過的肯德基春節新品「金沙富貴脆雞」也開賣了！即日起至2/24，節令限定的「金沙富貴脆雞」以爆香鹹蛋的金沙醬包裹金黃酥脆的咔啦脆雞，創造「金」黃喜氣外觀，再撒上帕馬森乾酪絲增添層次風味，濃郁的鹹香風味與黃金外觀，成為年節圍爐最熱話題與新春開運食物代表。

「肯德基紐奧良咔滋鷄皮販售門市」

台北峨眉(台北市萬華區峨嵋街14-16號2樓)

台北承德(台北市大同區承德路一段38號)

板橋新埔(新北市板橋區文化路一段421巷2號1樓)

三重三和(新北市三重區三和路四段193-195號)

林口復興(桃園市龜山區復興一路110-112號)

中壢中和(桃園市中壢區中和路106號)

新竹大同(新竹市北區大同路1 . 3 . 5號)

台中公益(台中市西區公益路163號)

高雄後昌(高雄市楠梓區後昌新路20號)

高雄十全(高雄市三民區十全一路161號1樓)

鳳山五甲一(高雄市鳳山區五甲三路211號＆五福二路1號)。