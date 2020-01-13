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G-Shock攜手陳冠希潮牌CLOT 打造話題限量表，網：今年必收！

2020-01-13 17:49聯合報 記者曾智緯／即時報導

睽違6年，G-Shock攜手CLOT再次合作，打造全透明話題限量表款。圖／Cas...
睽違6年，G-Shock攜手CLOT再次合作，打造全透明話題限量表款。圖／Casio提供
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有在關注潮牌的人，必定對陳冠希自創品牌不陌生，今年G-Shock的首個話題聯名表款，就與CLOT合作，推出限量DW-5750腕表。讓不少網友於炒賣業者紛紛瞄準，並表示「這絕對是今年必收款！」

包裝外盒特別選用灰黑色，以塗層印上CLOT標誌，內裡選用銀色圓形罐設計，簡潔地勾...
包裝外盒特別選用灰黑色，以塗層印上CLOT標誌，內裡選用銀色圓形罐設計，簡潔地勾劃出品牌Logo於蓋上。圖／Casio提供
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G-Shock攜手CLOT推出聯名表款，這也是雙品牌睽違6年後再次合作，不同於上一次的高調大紅色的DW-6900CL-4腕表，此次以經典的DW-5700系列為基礎，打造有著透明表殼的DW-5750CL19-1表款。據G-Shock透露這款只限定於台灣、香港跟中國銷售的的腕表，台灣僅限量200只，而且雙方還各自推出不同包裝，呈現品牌特色。不過，由G-Shock所推出的版本將於1月21日開賣，價格也比CLOT所擁有的系列較容易入手，因此才被炒賣業者盯上，認為後勢可期是潮流玩家今年必收的表款之一。

G-Shock DW-5750腕表，底蓋鐫刻了CLOT的標誌。圖／Casio提供
G-Shock DW-5750腕表，底蓋鐫刻了CLOT的標誌。圖／Casio提供
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全新的G-Shock DW-5750腕表選用自1987年推出的DW-5700為藍本，是品牌第一款採用圓形設計的型號。有別於過往G-Shock沿用的設計，採用全透明表殼，其上的字體及標記均以壓印技術處理，展現出簡潔。而表面時間顯示以暗紅色呈現，表背雕刻著CLOT標誌，配上黑色尼龍表帶。包裝外盒特別選用灰黑色，以塗層印上CLOT標誌，內裡選用銀色圓形罐設計，簡潔地勾劃出品牌Logo於蓋上。具備了防水200公尺、碼表、倒數計時、鬧鈴…等功能，僅於CASIO G-Shock直營門市販售。

G-Shock DW-5750腕表，數字顯示為暗紅色呼應了CLOT的經典配色，台...
G-Shock DW-5750腕表，數字顯示為暗紅色呼應了CLOT的經典配色，台灣限量200只，4,100元。圖／Casio提供
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