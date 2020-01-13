給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

鼠年最佳代言人米奇、米妮又來了！7－ELEVEN除了第二波迪士尼集點將於1月15日開跑之外，還有一籮筐的米奇周邊商品將在同一天開放預購，包括米奇米妮AirPods立體公仔保護套、米奇魔法燈、米奇手套造型的USB暖暖手、米奇感應式洗手機都萌到翻天，米奇控的錢包恐怕又要失守了。

7－ELEVEN於1月15日上午11點起開放全台ibon搶先預購的迪士尼正版授權AirPods矽膠保護套，採用柔軟矽膠材質完整包覆防止刮傷，底座預留充電孔位，充電時不需拿掉保護套，還附有可拆卸掛勾，可任意掛在背包或腰帶上，一代與二代AirPods皆可使用，不只有米奇與米妮，還有小熊維尼、三眼怪、史迪奇等，售價皆為690元。ibon搶先預購的還有迪士尼CUBE米奇、米妮、小熊維尼公仔是日本萬代子公司Mega House商品，全高約8.5公分，每款售價599元。

另一款超商獨家販售的米奇、米妮可愛公仔限定版AirPods保護套是草莓巧克力配色，同樣適用於一代與二代AirPods、並預留充電孔位，附贈米奇、米妮造型無線耳機防丟帶，為無線耳機掛上可愛的專屬掛繩，褲子、裙子是可拆式配件，建議取下後再進行無線充電，每款售價699元，1月15日至2月11日可於7－ELEVEN門市預購。

1月15日至2月11日可於7－ELEVEN門市預購的還有大頭造型的米奇魔法燈，可透過專屬App遠端調節燈光顏色、亮度、開關與自動變色效果，共有1,600萬種色彩可選擇，米奇頭頂為觸碰式設計，可開關及調整亮度，可當做居家夜燈、露營燈或聚會氣氛燈使用，燈座與燈源可分離，一秒變身成小物收納盒，共有經典黑、剔透白兩款，售價1,480元；米奇系列USB暖暖手可接電腦USB埠或行動電源，辦公、居家、外出旅遊隨時暖手，售價399元；米奇系列無線充電座採用鋁合金底座搭配胡桃木表面，實用又有質感，售價1,280元；infoThink GO系列皮套米奇限定款是專為收納收納圓形Gogoro鑰匙所設計，也可用來收納耳機與充電線，售價699元。