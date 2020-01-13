Rado首發腕表上手王柏傑搶自拍 驚呼「這真的非常適合我本人」

王柏傑受雷達表邀請擔任一日店長，並演繹庫克船長300米復刻腕表64,900元。圖／Rado提供 分享 facebook

瑞士雷達表（Rado）也進駐遠東信義A13百貨，不只開出全台最新概念店櫃，還特別推出全球首發表款，讓前來站台的王柏傑也開心的與全新庫克船長300米復刻表玩自拍，還直說「非常適合我本人」。

王柏傑受雷達表邀請擔任一日店長，以皮衣造型帥搭庫克船長300米復刻腕表64,900元。圖／Rado提供 分享 facebook

王柏傑透露是自己首次參與腕表品牌活動，其實頗為緊張，活動前一天還特別找了網路上的男模秀表的姿勢，「結果今天都沒用到」。對於首次配戴全新庫克船長300米復刻腕表，王柏傑表示，雷達表就是給人一種輕奢的感覺，，加上陶瓷表圈可以歷久彌新，而且有80小時動力儲存，非常實用。王柏傑還提到，「最喜歡有故事性」的表款，所以他在挑表的時候，都是優先挑選復刻款為主。而新表款有三種不同的表盤顏色，王柏傑第一眼就相中綠色，因為這是他平常不會穿的顏色，但作為配件來搭配，可以讓造型有亮點，還說「這非常適合我本人」。

雷達表選在遠東信義A13百貨開出在台北第二間直營據點，捨棄了過往的黑色調店裝，換上白色與金色的搭配，有著煥然一新的感受。圖／Rado提供 分享 facebook

Rado選在遠東信義A13百貨開出在台北第二間直營據點，捨棄了過往的黑色調店裝，換上白色與金色的搭配，有著煥然一新的感受，品牌方也表示，這樣的設計讓消費者在賞表時比較沒有壓力。為了配合這個全新據點的開幕，Rado總部還推出了全球首發的庫克船長300米復刻腕表，延續就有的外型，但表鍊換上更具運動感的配置，同時還升級讓防水深度達到300公尺。另外，新的庫克船長300米復刻腕表也具備了快拆表帶的設計，因此Rado也搭配了10款不同風格的表帶、表鍊供消費者搭配選擇，從即日的一個月內在遠東信義A13據點獨賣。

雷達表庫克船長300米復刻腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，約64,900元。圖／Rado提供 分享 facebook

雷達表庫克船長300米復刻腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，約64,900元。圖／Rado提供 分享 facebook