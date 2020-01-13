過年必修的「送禮學」 讓傳情達意更有心

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

#AD 新年到！年節送禮是人際關係的潤滑劑，也是一種社交潛規則。尤其送「酒」給長輩或商務夥伴，有其潛在的規矩和講究，究竟什麼樣的禮才是「對」的禮，能夠充分傳遞祝福，也讓對方感受到滿滿的誠意？

說一個故事，「尊者舉觶」寓意非凡餽贈親朋友好的好酒，除了風味經得起時間考驗，若能蘊含深厚的寓意，讓送禮的人可以在收禮者前「說一個故事」，也是營造熱絡氛圍的關鍵。

威士忌的愛好者都知道，美酒須以美器相襯，才能相互輝映、美上加美。在古代，唯有地位崇高者，才能用「觶杯」來品酩。今年JOHNNIE WALKER《傲志凌雲》以此意象發想，以千年酒器「觶杯」環繞百鳥之尊鳳凰展翅，宛如領袖蓄勢待發。精緻大器的設計，傳達尊貴寓意，向收禮者展現至高的敬意，讓長輩在享受好酒的迷人香氣前，已先陶醉在心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／Johnnie Walker 提供 分享 facebook

圓一個夢，「帝王杯組」最終章價值可期除了「說一個故事」，一份送入心坎的禮物還能為收禮者「圓一個夢」。

JOHNNIE WALKER XR 21年 帝王杯組系列，連續三年復刻絕美酒器，吸引伯樂收藏家手刀搶購。從榮耀爵杯、如意羽杯到今年壓軸巨獻「鳳凰觶杯」，每一款設計都兼顧顏值與內涵，無一不搶眼。《鳳凰金觶》為帝王系列最終章，鴻鵠展翅的金色絕美包裝，彷彿替新年祝福添上雙翼，敬造局領袖，凰翼高飛迎新局，雄圖大展。21年以時淬鍊，涓絲酒液滴滴淬鍊不凡，一口納入濃烈祝福，成就無窮的醇郁餘韻，也讓酒櫃裡的收藏版圖更加圓滿珍稀。

團圓樂分享，驚艷賓客舌尖春節也是闔家團圓的重要時刻，滿桌佳餚需要美酒助興。送一個可以分享的禮，不僅可以驚艷賓客舌尖，也能傳遞主人家的盛情，裡子和面子雙贏。

Johnnie Walker XR21年 的入口後沉穩、平衡，溫暖煙燻味包覆著蜂蜜與香草氣息，無盡的細膩味道巧妙交織，與中華料理搭配得宜，創造在舌尖上共舞迷人滋味。

輕輕搖晃杯身，金色酒液傾洩以時淬鍊的窖藏歲月靜好，飽滿豐富的麥芽和穀物香氣，初期口感柔和香甜，接著逐漸在口腔中喚醒橡木桶熟成時，賦予威士忌的濃郁豐富層次，悠長尾韻久久不散。

春節送禮，讓JOHNNIE WALKER XR 21年《傲志凌雲》以精湛釀酒工藝，搭配匠心獨具的《鳳凰金觶》禮盒設計，替您傳達一份珍貴的祝福，向您心目中最重要的人致敬！

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