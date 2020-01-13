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肖戰、王一博、易烊千璽都代言唇膏　妳最喜歡哪色號？

2020-01-13 16:57聯合報 記者劉小川／台北即時報導

化妝，多數是女人每天出門前必做的事情，也因此美妝品牌過去找代言人，幾乎都會找當紅女明星代言，讓女性們有投射作用。但在大陸，彩妝最厲害的代言人，居然全是小鮮肉，攤開最近美妝的新代言人，包括王一博代言植村秀、肖戰代言雅詩蘭黛口紅、易烊千璽成為亞曼尼彩妝代言人，幾乎代言消息一出，就是火熱熱；但反觀台灣，彩妝很少男性代言人，多數男性明星只會出現在櫃上活動，也是另一種吸客方式。

大陸的小鮮肉「磁吸效應」超級強，由於鮮肉們的粉絲都是女孩，且只要是偶像用過的東西，幾乎是保證大賣，這也讓許多彩妝品牌，在大陸市場經營上，選擇放棄女性代言人。

當紅鮮肉男星王一博、肖戰，分別成為植村秀、雅詩蘭黛的代言人，王一博代言植村秀後，直接帶動所有彩妝系列商品的熱賣，在天貓上，只要王一博拿過的商品，幾乎都賣到缺貨，最近又拍攝新上市的小黑管唇膏，轉發逼近60萬次，效應驚人。

雅詩蘭黛在大陸，大走小鮮肉帶貨風潮，先是簽下李現成為代言人，之前的粉底液宣傳，讓熱門色號直接缺貨，近期又簽下肖戰成為代言人，同樣拍攝唇膏廣告，主打小金管唇膏#314，影片一曝光，大陸馬上缺貨，一看雅詩蘭黛大陸代言群，包括李現、肖戰與唯一女性楊冪，可見小鮮肉受歡迎程度之高。

19歲的易烊千璽1月正式成為Giorgio Armani亞曼尼彩妝代言人，首波曝光就是小紅管，推薦#405、#405G、#400、#206，其中#405也是林志玲的最愛，看來小鮮肉愛的顏色，也是姐姐們的最愛啊。

大陸的小鮮肉代言策略奏效，但回到台灣，卻感受不到小鮮肉效應，專櫃彩妝業者私下坦言，「台灣女性消費者對小鮮肉男星的帶貨，吸引度沒有太高，因此較少男星代言彩妝」，不過，許多彩妝保養品牌在專櫃舉辦實體活動時，倒是會找鮮肉男星們出席活動，如雅詩蘭黛遠百信義A13開幕活動，就邀請王柏傑出席，之前海洋拉娜也找修杰楷代言海洋日活動。

業者表示，找男星出席實體活動，可以跟消費者互動，通常也能帶動相關商品販售，但對照大陸的鮮肉經濟，台灣消費者挑選商品上，更為理性。

李現代言雅詩蘭黛。圖／摘自新浪微博
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王一博代言植村秀。圖／摘自新浪微博
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易烊千璽代言亞曼尼彩妝。圖／摘自新浪微博
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肖戰代言雅詩蘭黛。圖／摘自新浪微博
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修杰楷為海洋拉娜海洋日活動現身。圖／海洋拉娜提供
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植村秀品牌

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