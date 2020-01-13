三星Galaxy Note10 Lite價格公布 2月3日開賣首波送AKG

剛於CES正式登場的三星Galaxy Note10 Lite今宣布在台上市消息，將於2月3日起陸續於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城和中華電信獨家上市，共有星願紅、星願黑、星願銀三色，建議售價20,990元；凡於2月29日前購買並於活動網站登錄，即贈送價值2,490元的AKG無線藍牙耳道式耳機。

三星從Galaxy S10系列開始一次推出不同規格新機的策略之後，發現相當受到想要擁有旗艦機功能、但預算有考量的消費者歡迎，看準台灣消費者對於Galaxy Note系列S Pen功能的喜愛，台灣三星電子宣布將在台推出價格更實惠的輕旗艦Galaxy Note10 Lite。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「去年推出的Galaxy Note10系列獲市場好評，截至11月底銷售額相較去年同期成長七成。透過引進Galaxy Note10 Lite提供消費者更多元產品選擇，期望達成2020年高階機種銷售佔比超越三成以上的目標。」

Galaxy Note10 Lite擁有超大6.7吋O極限全螢幕，升級4,500mAh大電量，具備25W閃電快充功能。搭載123度超廣角、廣角、遠距三鏡頭相機系統，相機排列方式為矩形區塊設計，前鏡頭則採用3,200萬超高畫素，並支援景深即時預覽與智慧美顏效果。指標性的S Pen當然也是重點，搭載藍牙低功耗（BLE）技術，只要按壓筆身按鍵，即可遠距進行簡報換頁、影片播放及遙控切換拍照，還有感應快捷還、隨手便利貼、螢幕手寫等功能，以及手寫辨識轉換成數位文字，都與Galaxy Note10擁有相同的便利體驗。