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日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28聯合報 記者羅建怡／即時報導

「梅崎燒壽司」妳聽過沒？它是燒肉？壽司？壽司燒？還是燒壽司？這是全台唯一的一家「拆解壽司」，可以自己DIY，燒肉、手捲、丼飯、握壽司、壽喜燒，燒壽司套餐一次大滿足。主要源自日本傳統家庭壽司聚會的團聚幸福氛圍，結合時尚新穎元素，顛覆傳統日本料理印象，這也是肯信餐飲集團2020年開春的全新品牌，「梅崎燒壽司」台灣１號店於高雄鳳山試營運。

「梅崎」日語發音為UMEZAKI，將UMEZAKI組合成「梅」字，整體呈現壽司切面意象與「日西合併」、「傳承創新」的含義。全台六角型「蜂巢」狀設計的風格空間，自古以來就被公認是最堅固耐用的強度設計，店內音樂「太空猴宇宙放送局」選歌搭配，也創新傳統壽司店的氛圍。

這家全台唯一的拆解壽司，想當然可以自己動手做。在日本家庭、公司聚餐，桌上總會有像台灣吃春捲的方式，把各式食材放在桌上，挑選自己喜歡的食材DIY壽司手捲，「梅崎燒壽司」就是將這種聚會概念帶到台灣，以九宮格方式呈現，食客可以自行組合，並且創新導入全台唯一「燒燒疊疊鍋」，消費者能自行決定生熟食方式，創造樂趣與屬於自己的幸福味。

此外，業者也將來自東京的甜點帶到台灣。「蕃薯燒燒霜淇淋」正是燒冷冰的衝突感，熱蕃薯為底，紅豆藏於其間，再放上乳香十足的香草霜淇淋，最後淋上各種風味的醬汁，濃郁的香氣與冷熱口感，創新食趣。

試營運期間，只要憑其他餐飲業者發票入店消費，即可免費獲得獨家東京蕃薯燒燒霜淇淋乙份。另外點選燒壽司套餐，即免費獲得幸福紅茶或東京可爾必思飲品乙杯。

梅崎燒壽司

營業時間：11:00~15:00/17:00~22:00

地址：高雄市鳳山區文衡路379號之1(文衡路與青年路交叉口)

電話：07-780-8298

梅崎燒壽司幸福套餐。圖／肯信餐飲集團提供
梅崎燒壽司幸福套餐。圖／肯信餐飲集團提供
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梅崎宇治蕃薯燒燒。圖／肯信餐飲集團提供
梅崎宇治蕃薯燒燒。圖／肯信餐飲集團提供
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燒壽司套餐組合。圖／肯信餐飲集團提供
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梅崎套餐。圖／肯信餐飲集團提供
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